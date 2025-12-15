Önlem almak için ne bekleniyor?

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane katlarında açılabilir pencere bulunmadığı, havalandırmaların yetersiz olduğu, hijyen problemlerinin yaşandığı, yağışlarla sık sık su baskınları yaşadığı, iş güvenliği uzmanlarının sayıca yetersiz kaldığı gibi çok sayıda sorun bulunduğu öne sürüldü.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yetkililere seslenerek "Önlem almak için ne bekliyorsunuz?" diye sordu.

Geçtiğimiz günlerde hastanede meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle “turuncu kod” verildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin ölçüm cihazlarının yetersizliği nedeniyle gazın türünü tespit edemediği belirtildi. Dr. Uğur, bu durumu “ağır bir ihmal” olarak nitelendirerek, “Gazın ne olduğu ve etkilerinin bilinmemesi tek başına alarm sebebidir” dedi.

RİSKİ ARTIRIYOR

Uğur, sızıntı sırasında hastanedeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimlerinin çaba gösterdiğini ancak sayılarının yetersizliği nedeniyle gerekli önlemlerin zamanında alınamadığını söyledi. Ameliyathane katlarında açılabilir pencere bulunmadığını, tüm hava sirkülasyonunun havalandırma sistemiyle sağlandığını belirten Uğur, şu iddiaları dile getirdi: ‘‘Dolayısıyla ameliyathanelerin bütün hava sirkülasyonu havalandırma sistemi aracılığı ile sağlanmaktadır. Ameliyathanenin temiz hava kaynağı havalandırmadan kimyasal gaz sızıntısı meydana gelebilmektedir. Hal böyle olunca hastane içerisinde hem hasta hem de çalışan güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda endişeler ortaya çıkmakla birlikte hastane idarecilerinin görevlerini ihmal ettiği görülmektedir."

***

İSG KADROLARI YETERSİZ

Hastanede yaklaşık 6 bin çalışan bulunduğunu hatırlatan Uğur, mevzuata göre 8 iş yeri hekimi ve 24 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekirken yalnızca 3 iş yeri hekimi ve 3 İSG uzmanının bulunduğunu söyledi. Bu durumun çalışan sağlığının göz ardı edildiğinin göstergesi olduğunu belirten Dr. Uğur, son bir ay içinde yaşanan olayların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğini ortaya koyduğunu söyledi. Sendika olarak Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimine başvuruda bulunduklarını belirten Uğur “Önlem almak için kimsenin ocağına ateş düşmesi beklenmemeli” diyerek sağlık hizmeti veren tüm kamu kurumlarında yasal olarak öngörülen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.