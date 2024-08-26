Önlem almayışınız yine cana mâl oldu

Haber Merkezi

İklim krizi nedeniyle artan ekstrem hava olayları ve plansızlık şehirleri adeta felç ediyor. Ülkenin bazı noktalarında çıkan yangınlar ormanları küle çevirirken bazı kentler ise sağanak sebebiyle sele teslim oldu. Sel sularına kapılan 2 kişi öldü.

Aşırı yağışlar Kırşehir, Sivas, Samsun, Nevşehir, Maraş ve Kayseri’de yaşamı olumsuz etkiledi. Samsun-Ankara Karayolu’nda dün Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. İki TIR, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun’daki hastanelere kaldırıldı.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. Ulus’taki Melike Hatun Camisi’nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak aralıklarla devam ederken, Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ÖNCE KIYAFETLERİ BULUNDU

Kırşehir’de ise bir kişi hayatını kaybetti. Önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel yaşandı. Köyde çobanlık yapan Mustafa Akar sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Hastaneye kaldırılan Akar, hayatını kaybetti. Akar’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde de yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar oldu. Sele kapılarak gözden kaybolan otomobildeki Muhittin S.’nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında dün kayıp yurttaşın önce kıyafeti birkaç saat sonra da cansız bedeni bulundu.

8 EVİ SU BASTI

Sivas’ın Gürün ilçesinde de Tohma Çayı’nın taşması sonucu sel oldu. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksama yaşandı. Akan sel suları ilçeyi Kayseri ve Malatya’ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ile birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile birlikte yol yeniden ulaşıma açıldı. Maraş’ta ise sağanak sebebiyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Nevşehir’in merkez Göreme Beldesi’nde de sağanak, kısa sürede etkisini artırarak sele neden oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü. Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu.

Nevşehir’de yağışın ardından düşen kaya parçaları araçların üzerine devrildi.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Ölüm olayının yaşandığı selin ardından AFAD’dan bölgeye bir uyarı daha geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada özetle şunlar denildi: "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre ‘Samsun’da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır."

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YERLEŞİM YERİNE YAKLAŞIYOR

Pek çok kentte orman yangınları devam ediyor. Son 48 saatte yaşanan yangınlardan bazıları şöyle:

• İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alan önceki gün alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

• Uşak Eşme ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına, köylüler ve itfaiye ekipleri tüm gün müdahale etti. Kontrol altına alınamayan yangın, yerleşim alanlarına yaklaşmaya başladı.