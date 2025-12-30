Önlem yok, harcama çok

AKP iktidarının uzmanlara kulak tıkayan ve bilimden uzak tavrı, bir kez daha kamu kaynaklarının çarçur edilmesine yol açtı. Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hasar gören yolların onarımı için gerçekleştirilen harcamalara bir yenisi daha eklendi.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel, onlarca yurttaşın ölümü ve çok sayıda binanın yıkılması ile sonuçlandı. Sel felaketinde en büyük tahribat Kastamonu’da yaşandı. Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde selden kaynaklı 72 ölüm yaşandığı açıklandı. Sel felaketinin ardından yine kimseden hesap sorulamadı. Savcılığın DSİ 23’üncü Bölge Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda kamu çalışanı için talep ettiği soruşturma izni, “Herhangi bir kusur ve suç bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Ağustos 2021’deki sel felaketinin yaraları, aradan geçen dört yıla karşın halen sarılamadı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, “Sel hasarlarının onarılması için” 18-19 Kasım tarihlerinde 2 milyar TL’den fazla para harcadığı belirlendi.

Karayolları 15’inci Bölge Müdürlüğü 30 Ekim’de, “Devrekani-Çatalzeytin Yolu Km 45+020- 61+550 Arası Sel Hasarlarının Onarımı İkmal İnşaatı İşi” ihalesi düzenledi. Müdürlük, 31 Ekim’de ise “Devrekani-Çatalzeytin Yolu Km:22+000-45+020 Arası Sel Hasarlarının Onarımı İkmal İnşaatı İşi” ihalesi gerçekleştirdi.

İKİ İMZA 2 MİLYAR LİRA

2021’deki selde zarar gören Devrekani-Çatalzeytin yolunun 16 kilometrelik bölümünün onarımı için 1 milyar 5 milyon TL’lik, 23 kilometrelik bölümünün onarımı için de 1 milyar 9 milyon TL’lik anlaşma yapıldı. Anlaşmalar, 18 ve 19 Kasım 2025 tarihlerinde imzalandı. İki anlaşmanın toplam bedeli, 2 milyar 15 milyon 213 bin TL olarak hesaplandı.