Önlem yok, ihmal var: Şireci Tekstil'de bir işçinin iki kolu koptu

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Antep’teki Şireci Tekstil’de çalışan bir işçinin iş kazası sonucunda iki kolunun koptuğunu açıkladı.

İşçinin durumuna dair henüz net bilgiye ulaşılmadığı belirtilen açıklamada “İşçileri öğüten, hayatları ve emekleri üzerine çöken bu düzene karşı mücadele etmek bir seçenek değil hepimiz için zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

"ÖFKELİYİZ"

BİRTEK-SEN’in X hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Öfkeliyiz!

Şireci Tekstil’de bir işçinin iş kazası geçirdiği ve iki kolunun koptuğu haberi sendikamıza ulaştı.

İşçi kardeşimizin durumunun ne olduğuna dair net bilgiye henüz ulaşılamamıştır.

İşçileri öğüten, hayatları ve emekleri üzerine çöken bu düzene karşı mücadele etmek bir seçenek değil hepimiz için zorunluluktur.

Takipçisi olacağız.”

AKP'Lİ FATMA ŞAHİN PATRONU KORUMUŞTU

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikadaki Şireci işçileri, daha önce düşük zam dayatmasına karşı iş bıraktıkları için işten çıkarılmaları üzerine direnişe geçmişlerdi.

2023 yılında gerçekleşen direnişte AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fabrikaya giderek işçilere patron Ahmet Şireci'yi övmüştü. "Sizden biriyim" diyen AKP'li Fatma Şahin, "Gaziantep'in diğer illerden farkı helal kazanç. Bu şehrin çocukları çalışmak zorunda. Şireci dediğiniz adam sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Dedim ki Başkanım 'Uyuşturucu sorunu var', AMATEM'i yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

İşçiler Şahin'e tepki göstermiş, "Bize Şireci'yi anlatıyor. Biz Şireci'yi senden iyi tanıyoruz" demişlerdi.

2023 Ağustos'unda işçilerin mücadelesi sonucunda uzlaşma sağlanmış, hiçbir işçinin işten atılmayacağı, atılan işçilerin geri alınacağı sözü verilmişti.

ŞİRECİ'NİN DOSYASI KABARIK

2023'ün Kasım ayında, makine çalışır durumdayken bakım yaptırılan Yakup Balaman isimli bir işçi kolunu makineye kaptırmış, kolu dirseğinden kopmuştu. Fabrika yönetimi ise yaşanan ‘kaza’nın işçinin ihmali olduğunu söyleyerek işçiyi suçlamıştı. İşçiler, yaşanan olayın kaza olarak geçiştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Patron, kârı azalmasın, üretim durmasın diye bakımı makine çalışırken yaptırıyor. Arkadaşımızın kolunun hesabını kim verecek” ifadelerini kullanmıştı.

2020 yılında ise Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci’ye ait lüks evin terasında Nepalli ev işçisi Monna Rai tavana asılı halde bulunmuştu. Şüpheli bir şekilde ölen Rai'nin “intihar ettiği” öne sürülmüştü. Olaydan sonra daha önce Şireci’nin sekreterinin de intihar ettiği ortaya çıkmıştı.