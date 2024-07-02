Önlemsizlik küle çeviriyor

Aşırı sıcaklar, alınmayan önlemler ve AKP’nin kâr hırsı gibi birçok sebeple orman yangınları artıyor. Bursa’da yangınların ardından 897 dekar alan küle dönerken, İzmir’deki yangınla antik su kemeri zarar gördü.

Haber Merkezi

Küresel iklim krizi, alınmayan önlemler, iktidarın kâr hırsı gibi nedenlerle ormanlar alevlere teslim oluyor. Son 48 saatte en az 14 ilde yangın çıktı. Kimi illerde yangınlar ormanlardan başlarken bazı illerde ise tarım arazilerinde çıkan yangınlar ormana sıçradı. Valiliklerden tek tek uyarılar gelirken bazı ormanlara girişler yasaklandı.

Bursa’nın Uludağ ilçesinde önceki gün çıkan yangının ardından söndürme ve soğutma çalışmaları dün yapıldı. Alevler giderek büyüyerek Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) kadar ilerledi. Görükle Kampüsü’ne sıçrayan yangın nedeniyle 766 dekarı orman, 131 dekarı biçilmiş arazi olmak üzere 897 dekar alanın zarar gördüğünü ortaya çıktı.

Yangınlar başka kentlerde de etkisini artırdı. Yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle:

• İstanbul: İstanbul Arnavutköy’de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangının yakındaki tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Müdahale tüm gün devam etti

• Antalya: Muratpaşa ilçesi Kundu turizm beldesindeki ormanda yangın çıktı. Yangın bölgesinin Antalya Havalimanı’nın yakınında olması nedeniyle havadan müdahale çalışmaları havalimanıyla irtibatlı şekilde gerçekleştirildi. Yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

• Muğla: Marmaris’te dün çıkan orman yangına neden oldukları düşünülen 3 kişi gözaltına alındı. Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına mangal ateşinin neden olduğu ileri sürüldü.

• İzmir: Selçuk ilçesi Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda 29 Haziran günü çıkan ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesine kadar ulaşan yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından Efes’e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün yangında zarar gördüğü belirlendi. Menderes’te çıkan orman yangınında ise 1 kişi tutukladı.