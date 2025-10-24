Giriş / Abone Ol
Ons altın 4.381$ rekoru sonrası neden düşüyor? Düşüş ne kadar sürebilir?

Altın neden düşüyor, rekor sonrası hangi siyasi ve ekonomik faktörler satışları tetikledi? Bu düşüş ne kadar sürebilir; kritik destek-direnç seviyeleri ve Fed beklentileri yönü nasıl etkiler? Gram altın kaç lira? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 24.10.2025 09:51
  • Giriş: 24.10.2025 09:51
  • Güncelleme: 24.10.2025 09:51
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Ekim ortasında ons altın 4.381$ ile tarihin en yüksek seviyelerini test etti; birkaç gün içinde ise sert bir düzeltmeyle karşılaştı. Peki altında son durum ne? Altında düşüş sürecek mi, altın tekrar yükselir mi? Tüm detaylar şöyle:

REKORUN ANATOMİSİ: 17–20 EKİM 2025

Piyasa verilerine göre ons altın, 17–21 Ekim 2025 döneminde birkaç kez tüm zamanların zirvesini test etti. Gün içi kayıtlar ve kapanışlar farklılık gösterse de, 4.381$ seviyesi spot/futures piyasalarındaki referans zirvelerden biri olarak öne çıktı. 20 Ekim’te 4.381,6$ günlük en yüksek, 21 Ekim’de ise 4.375$ civarı bir başka tepe kaydedildi.

Uluslararası ajanslar, 17–21 Ekim bandında “rekor” başlıklarını doğruladı: Reuters, 21 Ekim’de “altın 4.381$’a ulaştı” ifadesini; 23 Ekim’de ise jeopolitik risklerle yeniden %1’lik toparlanmayı not etti. TradingEconomics ise Ekim ayında 4.381,58 ile all-time high vurgusunu yaptı.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ? (SİYASİ & EKONOMİK)

1) Güvenli Liman Talebinin Patlaması

2025 boyunca jeopolitik tansiyon, finansal istikrara dair endişeler ve büyük ekonomi-politik gerilimler altına yönelişi ivmelendirdi. Ekim başında “rekor üstüne rekor” manşetleri gelmeden önce de altın 3.800$ eşiğini aşmış, sonrasında 4.000$ psikolojik bariyerini kırmıştı. Ajans haberleri, güvenli liman talebini yükselişte birincil faktör olarak işaret ediyor.

2) Fed Politikasına Dair Beklentiler ve Dolar Dinamikleri

Piyasalar, 2025’in ikinci yarısında Fed’in daha gevşek bir patikaya kayabileceği beklentisini fiyatladı. Bu beklenti; ABD tahvil getirilerinin dengelenmesi, dolar endeksindeki dönemsel zayıflama ve reel faiz algısının gerilemesiyle birleşince altının cazibesini artırdı. Rekor günlerinde “faiz indirimi/gevşeme” olasılığının fiyatlamaya dahil olduğuna dair vurgular öne çıktı.

3) Merkez Bankaları ve Kurumsal Talep

2024’te hızlanan, 2025’te de devam eden merkez bankası alımları ve ETF akımları; “de-dolarizasyon”, rezerv çeşitlendirme ve bilanço koruma motivasyonlarıyla yorumlandı. Analist yorumları ve piyasa yazıları, bu kurumsal akışın fiyatın “yukarı eğimli trend”ine yakıt sağladığını teyit ediyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? (KISA VADELİ TETİKLEYİCİLER)

1) Kâr Realizasyonu ve “Aşırı Alım”dan Normalleşme

Rekor sonrası en tipik hareket: kâr realizasyonu. Fonların ve bireysel yatırımcıların rekor seviyelerde pozisyon boşaltması fiyatı kısa sürede aşağı çekti. Reuters ve diğer kaynaklar, Ekim’in son haftasına doğru “kâr satışı” vurgusunu öne çıkardı.

2) Marjin Çağrıları ve Kaldıraçlı Pozisyonların Tasfiyesi

Sert volatilite, vadeli işlemlerde marjin çağrılarını tetikledi. Kaldıraçlı pozisyonların zorunlu kapatılması düşüşü hızlandırdı.

3) Dolar/Tahvil Getirisi Dalgalanması ve Veri Akışı

Rekor sonrasında ABD verileri ve enflasyon beklentilerine dönük temkin, dolar endeksi ve tahvil faizlerinde tepki yükselişini beraberinde getirdi; bu da altını kısa vadede baskıladı.

4) Duyarlılık Dönüşü: “Aşırı İyimserlikten” Dengelenmeye

Günler içinde 4.38k bandından 4.08k–4.16k aralığına gerileyen fiyat, “aşırı ısınmış” görünümün rasyonelleştiğine işaret ediyor. Hem altın hem gümüşte %10’a varan düzeltmeler yaşandı.

TEKNİK ANALİZ: SEVİYELER, MOMENTUM VE SENARYOLAR

Kritik Fiyat Bölgeleri

  • 4.381$–4.382$: Tüm zamanların zirvesi / “Likidite adası”.
  • 4.300$: Psikolojik/yuvarlak sayı direnci; altında gün içi geri itmeler hızlandı.
  • 4.200$–4.160$: Kısa vadeli denge bandı (son günlerde defalarca test).
  • 4.050$–4.000$: “Trend bozulmadı” diye okunabilecek majör destek alanı.

Temel Senaryolar

Baz Senaryo (Nötr-Olumlu)

4.160$–4.300$ arasında sıkışma; veri akışına bağlı ani fiyat hareketleri yaşanabilir. 4.300$ üzerinde günlük kapanışta 4.381$ yeniden gündeme gelebilir.

Riskli Senaryo (Kısa Vadeli)

4.160$ altı sarkmalarda 4.050$–4.000$ desteklerine hızlanma; DXY/tahvil getirisi sürpriz güçlenirse düşüş ivmesi artabilir.

Yatırımcılar İçin Kontrol Listesi

  • ABD enflasyon, istihdam ve Fed yönlendirmelerini takvimleyin.
  • DXY ve ABD 10Y getirilerindeki yönü günlük izleyin.
  • Marjin/kaldıraç kullanımını sınırlayın; volatil dönemlerde stop-loss disiplinini artırın.
  • Jeopolitik manşet risklerini (enerji, güvenlik, ticaret) fiyatlamaya dahil edin.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA? GRAM ALTIN FİYATI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye'de 6 bin lira sınırına kadar yükselen gram altın yüzde 10'a yakın bir düşüş yaşadı ve bu sabah itibariyle Kapalıçarşı'da  5 bin 525 liradan işlem görüyor.

Türkiye’de gram altın, kabaca ons altın (USD) × USD/TRY çarpanıyla belirlenir. Bu nedenle ons tarafındaki düzeltmeler, kurda eşzamanlı yükseliş varsa gram altında sınırlı yansıyabilir; kur sakinleşirse düşüş daha net görülebilir.

SONUÇ: REKORLAR ARDINDAN “RASYONELLEŞME” DÖNEMİ

Altın 4.381$ rekoru sonrası sergilediği geri çekilmeyle “aşırı ısınmış” görünümü törpülüyor. Siyasi/jeopolitik riskler ve rezerv talebi hikâyeyi canlı tutarken, veri takvimi ve dolar-tahvil cephesindeki her kıpırdanma kısa vadeli yönü belirliyor. 4.300$ yeniden kazanılmadıkça yukarı yön sınırlı; 4.160$ altı kırılırsa düzeltme derinleşebilir. Strateji, risk yönetimi ve disiplinli pozisyonlama üzerine kurulmalı.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. 

