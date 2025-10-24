Ons altın 4.381$ rekoru sonrası neden düşüyor? Düşüş ne kadar sürebilir?

Ekim ortasında ons altın 4.381$ ile tarihin en yüksek seviyelerini test etti; birkaç gün içinde ise sert bir düzeltmeyle karşılaştı. Peki altında son durum ne? Altında düşüş sürecek mi, altın tekrar yükselir mi? Tüm detaylar şöyle:

REKORUN ANATOMİSİ: 17–20 EKİM 2025

Piyasa verilerine göre ons altın, 17–21 Ekim 2025 döneminde birkaç kez tüm zamanların zirvesini test etti. Gün içi kayıtlar ve kapanışlar farklılık gösterse de, 4.381$ seviyesi spot/futures piyasalarındaki referans zirvelerden biri olarak öne çıktı. 20 Ekim’te 4.381,6$ günlük en yüksek, 21 Ekim’de ise 4.375$ civarı bir başka tepe kaydedildi.