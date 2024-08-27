Ons ne demek? Ons altın kaç gram eder? Ons TDK Sözlük anlamı nedir?

Ekonomide ons ifadesi sıklıkla duyulan bir terimdir ve vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilir. Ons ifadesinin anlamı şudur:

ONS TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Ons ifadesinin TDK Sözlük anlamı şudur: "Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan, Fransa'da 30,59 g, İngiltere'de 28,349 g ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi."

ONS ALTIN NEDİR? ONS ALTIN KAÇ GRAM?

Ons altın, altının 31,10 gramlık değerine verilen addır. Bir ons altın 31,10 gram altına eşdeğerdir. Bu yüzden, gram altın ile ons altın ifadesi birbirinden farklı ifadelerdir.