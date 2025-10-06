Onuachu Süper Lig’de fark yaratıyor

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR’un hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olan Paul Onuachu, sezona istikrarlı performansıyla damga vuruyor. Bordo-mavililerin golcü oyuncusu hem gol krallığında hem de skor katkısında lider.

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 2025-26 sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavili formayla ligde çıktığı 8 maçta 6 gol ve 1 asist üreten Onuachu, hem gol krallığında hem de toplam skor katkısında zirvede yer aldı. Sezona güçlü bir başlangıç yapan 2,01 boyundaki forvet, 673 dakikalık süreye Kocaelispor (77), Kasımpaşa (65), Antalyaspor (90), Samsunspor (82), Fenerbahçe (90), Gaziantep FK (90), Fatih Karagümrük (89), Kayserispor (90) sığdırdığı 7 skor katkısıyla takımının en etkili ismi oldu. Onuachu, ligin 8 haftalık diliminde yakaladığı ortalama ile istatistiklerde fark yarattı.

TAKIMIN OMURGASINDA LİDERLİK ROLÜ

2023-24 sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da performansıyla büyük beğeni kazanan Onuachu, bu sezon da Fatih Tekke yönetiminde takımın hücum omurgasının en güçlü halkası oldu. Sadece bitirici vuruşlarıyla değil, hava toplarındaki etkinliği ve rakip savunmayı yıpratan oyunuyla da öne çıkan golcü oyuncu, şu anda Süper Lig’in en yüksek skor katkısına sahip oyuncusu.

TEKKE’NİN OYUN PLANINDA ÖZEL BİR YERİ VAR

Teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun planında özel bir yeri bulunan Onuachu’nun performansı, takımın genel hücum verimliliğini de yukarı çekti. Tekke’nin daha önce yaptığı açıklamalarda “Onuachu benim oyun kurulumumda ve hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum” diyerek yıldız oyuncuya verdiği önemi vurgulamış; ayrıca “Onuachu’nun sakatlanması durumunda biz güç kaybederiz” ifadelerine yer vermişti.

TRABZONSPOR’UN SON YILLARDAKİ EN GOLCÜLERİNDEN

Nijeryalı yıldız, 2023-24 sezonunda Süper Lig’de 21 maçta 15 gol toplamda 17 gol kaydederek bordo-mavili formayla son yılların en skorer futbolcular arasına girmişti. Bu sezon da aynı istikrarı sürdürerek, Trabzonspor’un hücum gücünü sırtlayan isim olan Onuachu, taraftarların da sevgilisi haline gelerek güven vermeye devam ediyor.

