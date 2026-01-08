Onun gazeteciliği hâlâ hedefte

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek için "Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek gittiği Alibeyköy’de polislerce gözaltına alındı ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek katledildi.

Göktepe, katledilişinin 30’uncu yılında, çalışma arkadaşları, ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından mezarı başında anılacak. Anma etkinliği İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı’nda bugün saat 11.00’de başlayacak.

Göktepe’nin katledildiği 1996 yılında bugüne basına yönelik baskı ve saldırılar ise hiç son bulmadı. Geçen sürede gazetecilere dönük baskılar; gazeteci cinayetleri, tutuklamalar, haberlere dönük tekzip ve erişim engelleriyle sürdü. 2025 yılı da gazetecilik mesleğinin yargılandığı, adli kontrol altına alındığı, RTÜK cezalarıyla durdurulmak istendiği ve ilan kesme tehditlerinin yöneltildiği bir yıl oldu.

SALDIRILAR SÜRDÜ

Gazetecilik sendika ve örgütlerinin raporlarına göre halihazırda cezaevlerinde 11 gazeteci bulunuyor. 2025 Ocak ayından bu yana ise en az 94 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilirken, 28 gazeteci tutuklanıp daha sonra tahliye edildi. En az 55 gazeteci hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

2025 yılında 213 ayrı ceza davasında yüzlerce gazetecinin yargılanmasına devam edildi. 30 ceza dosyasında beraat kararı verilirken, toplamda 51 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası ile 91 bin 900 TL adli para cezası verildi. En az 15 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle sözlü saldırıya, en az 25 gazeteci ise fiziki saldırıya maruz kaldı. Fiziki saldırıların büyük bölümü haber takibi sırasında gerçekleşti.

TOSUN KATLEDİLDİ

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Tosun, kaldırıldığı hastanede 13 Ekim 2025’te beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 159. SIRADA

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayımladığı “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi” raporuna göre Türkiye, 2025’te 180 ülke arasında 159’uncu sırada yer aldı. Türkiye’nin bulunduğu konumun “çok vahim” kategorisinde olduğu raporda belirtildi. Türkiye, 2002 yılında 99. sırada yer alırken; 2016’da 151, 2017’de 155, 2018 ve 2019’da 157, 2020’de 154, 2021’de 153, 2022’de 149, 2023’te 165, 2024’te ise 158. sırada gösterilmişti.

Gazeteci örgütleri ve gazeteciler tüm saldırılar ve baskılar karşısında mesleklerini aynı kararlıkla yapacaklarını vurgulayarak Metin Göktepe’yi andı.