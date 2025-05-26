Önünde ilerleyen kuryeye çarpıp olay yerinden kaçtı

Eskişehir’de bir seyir deki motosikletli kuryeye kendisiyle aynı yönde seyreden aracın arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camına çıkan ve yaralanan kurye Y.A. hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.



Kaza, Tepebaşı ilçesi Gaffar Okan Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına an bean yansıyan olayda, caddede ilerleyen motosikletli kuryeye kendiyle aynı yönde seyreden 26 AAD 525 plakalı hatcback otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye Y.A.’ya oldukça süratli olan aracın ön camına adet yapıştı. Otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.