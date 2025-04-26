Önünde seyreden araca arkadan böyle çarptı
Kaynak: İHA
Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi’nde aynı istikamette gitmekte olan otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Bedrettin Birel’in kullandığı 42 H 2982 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki Tahir Emre Karagöz’ün kullandığı 07 UY 331 plakalı Fıat Fıorina marka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Tahir Emre Karagöz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.