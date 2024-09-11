Önündeki araca çarpan otomobil 60 metre sürüklendi: 1’i ağır 3 yaralı



Kaza, saat 22.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altın Kayısı Bulvarı üzerinde seyreden 44 AAK 644 plakalı Chery marka araç, aynı yöne seyreden M.A. idaresindeki 44 NV 754 plakalı Peugeot marka otomobile çarptıktan sonra çıktığı refüjde yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.