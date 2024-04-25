Önüne minibüs çıkınca direksiyonu kırdı, son sürat işyerine girdi

Avcılar’da süratli şekilde ilerleyen bir araç, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca işyerine girdi. Kapı önünde uyuyan sokak kedisi ezilmekten son anda kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde süratli şekilde ilerleyen bir araç, önüne çıkan minibüsü görünce panikleyerek direksiyonu kırdı. Panikleyerek aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırım ve basamakları geçerek bir kafeye girdi.

İşyerinin duvarını yıkan araç kapı ve kepenklere de zarar verirken, kapı önünde uyuyan sokak kedisi ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Yaşanan kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücünün yanında bulunan vatandaş fenalık geçirdi.