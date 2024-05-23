Onur Akay saldırıya uğradığını açıkladı: 'Kadir Doğulu için, tarikat için' diyerek vurdu

Ses sanatçısı Onur Akay, saldırıya uğradığını açıklayarak, "Yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu" dedi.

Güncel 23.05.2024 13:23 Giriş: 23.05.2024 13:23

Güncelleme: 23.05.2024 13:31 Kaynak: Haber Merkezi

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