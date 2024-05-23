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Onur Akay saldırıya uğradığını açıkladı: 'Kadir Doğulu için, tarikat için' diyerek vurdu

Ses sanatçısı Onur Akay, saldırıya uğradığını açıklayarak, "Yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu" dedi.

Güncel
  • 23.05.2024 13:23
  • Giriş: 23.05.2024 13:23
  • Güncelleme: 23.05.2024 13:31
Kaynak: Haber Merkezi
Onur Akay saldırıya uğradığını açıkladı: 'Kadir Doğulu için, tarikat için' diyerek vurdu

Ses sanatçısı Onur Akay, arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akay, "Dün gece çok sevdigim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım" dedi.

Akay, "Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu" ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu'dan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Onur Akay, paylaşımında saldırının ardından fotoğrafa da yer verdi.

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