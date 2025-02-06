Onur Akdeniz, Menemen FK'dan Ankaragücü'ne transfer oldu

İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nde stoper Onur Akdeniz, 1'inci Lig ekibi Ankaragücü ile anlaştı. Ankara'ya giden 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Başkent temsilcisi ile resmi sözleşme imlayacağı kaydedildi. Son 2 sezondur Menemen FK forması giyen deneyimli defans oyuncusu, bu sezon 20 maçta görev yaptı. Toplam 1779 dakika süre alan Onur Akdeniz, takımına 2 gol katkısı da verdi.