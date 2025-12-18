Onur Akın’a klip çekimleri sırasında at çarptı: “Az kalsın nalları dikiyordum”

Sanatçı Onur Akın, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında kaza geçirdi.

Akın’ın “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de 2,5 günde gerçekleşti.

Burak Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı klibin Kayseri’nin Hörmetli köyündeki çekimleri sırasında Akın’a, arkasında koşuşturan atlardan biri çarptı. Çarpmayla birlikte Akın, yere düştü.

Şans eseri atlar Akın’ın üzerine basmazken, kazanın ardından 58 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akın, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum, atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu” dedi.

Kliplerinde doğa ve hayvan temalarını kullanan Akın, daha önce de “koyun” vakasıyla gündeme gelmişti. Seviyorum Seni şarkısının klibinde kafasını taşa çarpan koyun, sosyal medyada yıllarca konuşulmuştu.