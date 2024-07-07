‘Onur Ayı’ da yasaklarla geçti

TİHV’in 2024 Onur Ayı Etkinliklerine Yönelik Hak İhlalleri Raporu’na göre Anayasal haklar ihlal edildi. Pek çok kentte yürüyüşlere engel olundu, etkinlikler iptal edildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 2024 Onur Ayı Etkinliklerine Yönelik Hak İhlalleri Bilgi Notu’nu paylaştı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi, Onur Ayı etkinliklerine yönelik hak ihlalleriyle ilgili bilgi notu hazırladı. Bilgi notuna göre, Onur Ayı etkinlikleriyle ilgili bir ilde tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanırken, İstanbul’da 2 etkinlik kaymakamlıklarca yasaklandı. Barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik polis müdahaleleri sırasında 23 kişi gözaltına alındı.

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin 2024 Onur Ayı Etkinliklerine Yönelik Hak İhlalleri Bilgi Notu’nda şu tespitler yer aldı:

KAYMAKAMLIK KARARLARI

Onur Ayı Kapsamında yapılacak olan etkinliklerle ilgili;

• Antalya’da her türlü eylem ve etkinlik valilik tarafından 15 gün süreyle yasaklandı.

• İstanbul Şişli’de 1, Kadıköy’de 1 olmak üzere toplam 2 etkinlik kaymakamlar tarafından yasaklandı.

• İstanbul Valiliği, 30 Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklama ile Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılacağını, yaya trafiğinin ise kontrollü şekilde sağlanacağını duyurdu.

MÜDAHALE VE ENGELLEMELER

2024 Onur Ayı Kapsamında yapılan barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik polis müdahalesi sonucu, Eskişehir’de gerçekleştirilen 1 etkinlikte 10 kişi, İstanbul’da yapılan 2 ayrı etkinlikte ise 13 kişi olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı. 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere, gözaltına alınanların tamamı aynı gün içinde serbest bırakıldı.