Onur fişlenemez

LGBTİ+’lara yönelik baskı ve ayrımcılık her geçen gün artıyor.

Saray rejimi nefret politikalarıyla LGBTİ+’ların yaşam hakkını dahi hedef alıyor. Bunun son adımı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının, cinsiyet uyum ameliyatlarının yapıldığı üniversitelere resmi yazı göndererek son 10 yılda gelen taleplerin raporunun istemesi oldu.

17 Haziran’da gönderildiği ortaya çıkan söz konusu yazıda son 10 yılda cinsiyet uyum talebi reddedilen, kabul edilen ve ameliyat olanların verileri 18 Haziran’a kadar acil olarak talep edildi. BirGün, konuya dair YÖK’ten bilgi talep etti fakat talep yanıtsız bırakıldı.

Duruma tepki gösteren trans kadın D.E., “Bu verilerin talep edilme sebebinin iyi niyetli olmadığını biliyoruz. İktidar açık bir LGBTİ+ düşmanlığı yapıyor” dedi. Kimin hangi yıllarda hangi üniversitede geçiş sürecine başvurduğunun ve ameliyat olduğunun verisinin toplanması endişe verici diye konuşan D.E., “Karar süreçleri dahi sorgulanıyor. Türkiye’de trans kimliklere yönelik denetimci ve sınırlayıcı politikalar derinleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

D.E. sözlerine şöyle devam etti: “Cinsel kimliğimiz sebebiyle ötekileştirilmediğimiz, eşit ve özgür bir yaşam talebimiz var. İktidarın nefret politikalarıyla hizaya gelmeyeceğiz.”

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün 23’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 53 kişiden 50’si yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, 3 kişi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, gözaltına alınanlara ilişkin “İstanbul Onur Yürüyüşünden önce aralarında İstanbul Barosu tarafından gözlemci olarak görevlendirilen İnsan Hakları Merkezi üyelerinin de olduğu dört meslektaşımız ve 50’yi aşkın kişi haksız ve hukuka aykırı keyfi gözaltı işlemi ile özgürlüklerinden yoksun kılındı” açıklaması yaptı.

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), ‘‘ LGBTİ+’lar üzerinde her gün artan baskıya karşı, çocuklarımızın yaşam hakkını savunurken sesimizi duyurabilmemiz için özgür ve tarafsız basının rolü hayati önemde. Çocuklarımızı ve biz ailelerini yalnız bırakmayın!” dedi.

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HORMON İLAÇLARINA ERİŞİLEMEYECEK

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz günlerde 81 ilin Valiliklerine gönderdiği yazıyla transların cinsiyet uyum süreçlerinde kullandığı hormon ilaçlarına 21 yaş sınırı getirdi. Bakanlık, talimatında “Bu ilaçlar cinsiyet değiştirmek amacıyla hiçbir şekilde reçete edilemeyip raporlanamayacaktır,” dedi.

Bakanlığın 25 Haziran tarihli talimat yazısında kısıtlamanın gerekçesi olarak ise Aile Yılı gösterildi. Bakanlık, transların hormona erişimini “kültürel ve manevi değerlere tehdit” diyerek hedef gösterdi:

“2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edilmiştir. Sağlıklı toplum yapısına, kültürel ve manevi değerlerimize yönelik gelişen tehditleri bertaraf etmek üzere Kurumumuzca tedbir alma ihtiyacı hâsıl olmuştur.”

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KAOS GL’YE ERİŞİM ENGELİ

Kaos GL’nin ilk olarak X hesabı ardından internet gazetesi erişime engellendi. Karar, Trans ve Ankara Onur Yürüyüşlerinden yalnızca bir gün önce alındı. Dernek, 47 bin 500 takipçili hesabına erişimin engellenmesinin ardından yeni hesabını @kaosglorg adıyla açtı. Web sitesine getirilen erişim engeli ise İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Haziran tarihli kararıyla alındı.