Onur ödüllü oyuncu ‘Shirley’ ile sahne aldı

Mahir KANAAT

TAKSAV’ın bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, yoğun katılımla ilerliyor. Bu yıl Onur Ödülü’nü alan Sumru Yavrucuk, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde “Shirley Sevgililer Günü” oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Yavrucuk’un yönettiği ve tüm karakterleri tek başına canlandırdığı, Willy Russell’ın “Shirley Valentine” eserinden uyarlanan tek kişilik müzikli komedi, 105 dakika sürdü. Oyun, potansiyeli mutfağa hapsolmuş bir kadının kendini yeniden keşfetme hikâyesini sahneye taşıdı.

İKİ YENİ OYUN SERGİLENECEK

Festival kapsamında Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenen diğer oyun ise “Dans Vebası’nda” oldu. Burak Budak’ın yazıp yönettiği 45 dakikalık tek kişilik performans, “DV-17” olarak adlandırılan dans vebası salgınının toplumda yarattığı panik, inkâr ve tartışmaları konu alıyor. Oyunda, salgının kaynağına ilişkin hükümet, uzmanlar ve toplum arasındaki görüş farklılıkları sahneye aktarıldı.

Festival kapsamında bugün iki yeni oyun sahnelenecek. “Abdullah, konuş” isimli oyun Arçura Tiyatro tarafından saat 20.00’de Güzelyalı Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Çınar Taşdemir’in yönetmeni olduğu 65 dakikalık dram-komedi türündeki oyun, Abdullah, toksik ilişkisinden ayrıldıktan sonra yaşadığı fantastik geceyi kız arkadaşını geri kazanabilmek için anlatıyor. Oyun, Abdullah anlatırken bizlere kadın-erkek ilişkilerinin psikolojik ve sosyolojik yanlarını bütün çıplaklığı ile gösteriyor.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenecek “Unutmak” isimli oyun ise saat 20.00’de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Akademi’de gösterilecek. Onur Erdoğan’ın yönettiği dram türündeki 70 dakikalık oyunda, Tom ve Vivian, zamanın karmaşasında birbirine âşık, sıradan ama uyumlu bir çift izlenecek.