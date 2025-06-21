Onur Yaser Can davası ertelendi
Kaynak: Haber Merkezi
HABER MERKEZİ
Gözaltına alınarak polislerin kötü muamelesine maruz kalmasının ardından 28 yaşında intihar eden Onur Yaser Can’ı intihara sürükleyen polislerin, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan 6 yıl ceza almalarının üzerine istinaftan “iyi hâl indirimiyle” yargılanmaları yönünde karar çıkması nedeniyle yeniden yargılanmaları bugün 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Savcı 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olan dosyanın akıbetinin sorulmasını istedi. Sanıkların katılmadığı duruşmada mahkeme heyetinin dosya talebi nedeniyle bir sonraki duruşma 9 Ocak 2026’ya ertelendi.