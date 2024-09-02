Onur Yaser Can Davası'nda yeni gelişme: 14 yıl sonra işkenceye yargı yolu göründü

İstanbul Beyoğlu’nda 2 Haziran 2010 günü gözaltına alınıp, çıplak arama ve işkenceye maruz bırakılması sonrası yaşamına son veren Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Davada çıkan takipsizlik kararı kaldırıldı. Bu kararla birlikte 14 yıl sonra emniyet görevlileri işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçlarından yargılanmasının önü açıldı.

Onur Yaser Can'a adalet için açılan X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, "2010 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'nin müdür, amir ve memurları tarafından sistematik olarak intihara sürüklendikten sonra 28 yaşında hayatına son veren Onur Yaser Can'ın davasında yaşanan önemli bir gelişmeyi, davayı yıllardır yakından takip eden kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" denildi.

2010 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’nin müdür, amir ve memurları tarafından sistematik olarak intihara sürüklendikten sonra 28 yaşında hayatına son veren Onur Yaser Can’ın davasında 14 yıl sonra işkenceye yargı yolu göründü. pic.twitter.com/8nVJ0rJfzJ — Onur Yaser Can (@onuryasercan) September 2, 2024

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Haziran 2023 tarihinde verdiği kararla, sanıklar polis amiri H.A. polis memurları M.O., O.Ü. ve Y.B.'nin resmi belgeyi bozmak ve yok etmek suçlarından cezalandırılmalarına hükmetmişti.

Ancak mahkeme sanıkların işkence, intihara sürükleme ve cinsel saldırı suçlarından da yargılanmaları talebini değerlendirmeyerek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Danıştay 2. Dairesi de 27 Mart 2024 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararda sanık polislerin Onur Yaser Can’a karşı işledikleri işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçları bakımından "kendilerini şaibeden uzak tutacak yeterli izlenimin oluşmadığını" belirtmişti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği ise 22 Temmuz 2024 tarihinde verdiği kararla 2011 yılında tanzim edilen ve sanık polislerin işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçlarından yargılanmasının önüne geçen takipsizlik kararını kaldırdı.

Onur Yaser Can'a adalet için açılan X hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

“Vurgulamak gerekir ki, sanık polislere kalkan olan takipsizlik kararının kaldırılmasına dayanak olan deliller, hayatına son veren Onur Yaser Can'ın artık hayatta olmayan anne ve babası Mevlüt Can ve Hatice Can tarafından yaşadıkları acıya rağmen insan üstü bir çabayla 14 yıllık sorgulama ve yargılama sürecinde yetkili mercilere defaatle sunulmuş, ancak görmezden gelinmiştir.

Bugün bu karar ile, Onur Yaser Can’ın işkence, kötü muamele ve cinsel saldırı altında sorgulanması, ifade tutanaklarının tehditle, zorla, birden fazla kez değiştirilmesi ve sonrasındaki 21 günlük süreçte sürekli takip, taciz ve tehdit edilerek intihara sürüklenmesi fiillerini işleyen emniyet görevlilerinin işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçlarından yargılanmalarının yolu, bu fiillerin işlendiği 2010 yılından 14 yıl sonra, nihayet açılmıştır.

Can ailesi ve avukatlarının 14 yılı aşkın süredir ısrarla ve kararlılıkla sürdürdükleri hukuk mücadelesi sonucunda verilen bu karar, Türkiye'de insan hakları hukukunun gelişiminde, işkenceye ve cezasızlığa karşı verilen mücadelede kritik öneme sahiptir ve emsal teşkil edebilecek niteliktedir. Takipsizlik kararının kaldırılması sonrası hukuki, ahlaki, vicdani her türlü sorumluluk, Onur Yaser Can'ın ölümüne, ailesinin ise yok olmasına neden olanları, adaleti daha fazla geciktirmeden sorgulayacak, yargılayacak olan yetkililerdedir. Avukatlarımız ve desteklerini esirgemeyen hak savunucuları ve değerli basın emekçileri ile süreci takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”