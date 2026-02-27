Onur Yaser Can davasında yine karar çıkmadı

2010 yılında gözaltına alındıktan sonra maruz kaldığı işkence ve cinsel saldırı nedeniyle intihara sürüklenen ve 28 yaşında yaşamına son veren Onur Yaser Can’ın ölümüyle ilgili davada bir kez daha karar çıkmadı. Dosyanın ikinci duruşması bugün 41. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Can’ı intihara sürükleyen polisler daha önce “resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan altı yıl hapis cezası almış, ancak istinaf mahkemesi “iyi hâl indirimi” uygulanması gerektiğine hükmederek dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermişti. Bu kapsamda yeniden görülen davada aile ve avukatlar, iyi hâl indiriminin hiçbir şekilde uygulanmaması ve sanıkların üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

"ADALETİN KIRINTISINA BİLE ULAŞAMADIK"

Agos'ta yer alan habere göre duruşmada söz alan Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, sanıkların hâlâ gerçeği çarpıttığını belirterek, “Kamera kayıtları ve bilirkişi raporu var, buna rağmen yalan söylemeye devam ediyorlar. Hiçbir şekilde pişmanlık göstermiyorlar” dedi.

Ezgi Sevgi Can, dava sürecinin aile üzerindeki etkisini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Benim açımdan bu artık bir hukuk davasından ziyade dayanma gücümün, sabrımın sınandığı psikolojik bir savaşa dönüştü. 2010’da abim Onur Yaser’e yapılan işkence, geride kalan ailesi üzerinde de devam etti. Annem de babam da bu sürece dayanamadı. Şimdi bu işkence benim üzerimde sürüyor. 15 yıl sonra hâlâ adaletin kırıntısına bile ulaşamadık.”

MAHKEME ERTELENDİ

Savcı, sanık polisler hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ancak mütalaada işkence iddialarına ve belgelerin neden karartıldığına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yer almadı. Sanık polislerden Hakan Aydın ise savunmasında, “Emniyetteydim ama teknik dinleme kısmındaydım. Evraklarda imzam yok” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, mahkeme heyeti üzerinde baskı olduğunu öne sürerek reddi hâkim talebinde bulundu. Ayrıca savunma için sürelerinin yetmediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyayı 10 Nisan tarihine erteledi.

Böylece Onur Yaser Can davasında 15 yılı geride bırakan adalet arayışı bir kez daha sonuçsuz kaldı.