Onur yazarı: Yalvaç Ural

Yunis ALAÇAM

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 2-10 Kasım arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı, çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden usta kalem Yalvaç Ural olacak.

Kitap fuarının bu seneki ana teması ise "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlendi. Yalvaç Ural’ın eserlerinden de ilham alarak, fuarda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkân tanıyacak faaliyetler de yer alacak.