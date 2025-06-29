Onur yürüyüşü öncesi Beyoğlu’nda yine OHAL

HABER MERKEZİ

Beyoğlu Kaymakamlığı, bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde ilçede dün gece 00.01’den itibaren 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin, Tünel Meydanı’na kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: 29.06.2025 günü içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.”