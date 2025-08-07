Onur Yürüyüşü’ne sistematik şiddet

Haber Merkezi

11. Trans Onur Yürüyüşü ve 23. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlalleri belgelendi. İnsan hakları örgütlerinin ortak raporuna göre, kolluk şiddeti, keyfi gözaltılar, ters kelepçeler ve hukuka aykırı yasaklar sistematik bir baskının parçası olarak uygulandı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında, raporu hazırlayan kurumlar, 2015’ten bu yana süregelen hak ihlallerinin 2025’te de devam ettiğini vurguladı.

Kurumlar adına açıklamayı TİHV’den Mümtaz Murat Kök okudu. Raporun çarpıcı bölümlerinden biri, gözaltına alınan bir avukatın yaşadığı kötü muameleyi aktardığı bölüm oldu. 22 Haziran Kadıköy yürüyüşünde gözaltına alınan avukat, polis aracında ters kelepçeye maruz kaldı. “Ellerim kesildi, çıkarın şunları!” diyerek ters kelepçenin sonlandırılmasını talep ettiğinde, sivil giyimli bir polis amirinin verdiği yanıt “Sen de rahat dursaydın!” oldu.

Rapora göre, toplamda en az 95 kişi, yalnızca kamusal alanda bulunmaları, LGBTİ+’larla ilişkilendirilen semboller ya da renkli kıyafetler giymeleri nedeniyle gözaltına alındı. Saha gözlemlerine göre, çok sayıda kişi gözaltı sürecinde ters kelepçe, fiziksel ve sözlü şiddet, cinsel şiddete maruz kaldı.