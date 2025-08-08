Onura kelepçe vurulamaz

Ethem Kutay TOKER

İstanbul’da 29 Haziran’da gerçekleşen Onur Yürüyüşü’ne katılanlar hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün saat 10.00’da İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 2’si tutuklu toplamda 53 kişi “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla yargılanacak.

Adli tatil nedeniyle duruşmada 2’si tutuklu 5 kişinin dinleneceğine dikkat çeken davanın avukatlarından Mahmut Birdal “İddianamede suç unsuru olarak göstermeye çalıştıkları fotoğraflar yalnızca kişilerin ifade özgürlüğünü kullanmak için bir araya gelmeleri ve birer gökkuşağı bayrağı taşımaları. Tamamen asılsız, hukuki dayanaktan yoksun bir iddianame. Buradan çıkması gereken sonuç derhal beraat” dedi.

Davada yargılananlar içinde avukatlar ve gazetecilerin de olduğunu anlatan Birdal sanıklar hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. Adli kontrol şartı devam etme olasılığı olduğunu aktaran Birdal “Avukatlar ve basın emekçileri mesleki faaliyetlerini gerçekleştirebilecekler mi bu adli kontrollerden dolayı? Bunlar açısından açıkçası bir kaygımız var” diye konuştu.

KRİMİNALİZE EDİLMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İlk kez bir Onur Yürüyüşü dosyasında tutuklu yargılananların olduğuna dikkat çeken Birdal şöyle konuştu: “2025 ‘Aile Yılı’nın getirisi olarak 3 arkadaşımız tutuklandı. Daha sonra biri tahliye edilse de hâlâ 2 arkadaşımız tutuklu. Bu tutuklamalar aile yılı politikalarının ve LGBTİ+’lara uygulanan baskıların geldiği son nokta. Bu kaygı verici olsa da hiçbir şekilde, LGBTİ+'ların, yaşam haklarının, cinsel kimliklerinin, varoluşlarının kriminalize edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Birdal “Avukatlar olarak hem bu dosya kapsamında hem devamında etkili bir mücadele sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.