Onurlu direnişe bin selam olsun

Gezi Parkı’nda ağaçları keserek kışla yapmak isteyen iktidara karşı, adalet ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanına yayılan direnişin üzerinden 11 yıl geçti. Yapılan açıklamalarda, “Gezi yargılanamaz” denildi.

Haber Merkezi

İktidarın baskı, talan, yasak politikalarına karşı başlayan ve kısa sürede büyüyen Gezi Direnişi’nin üzerinden 11 yıl geçti. 28 Mayıs 2013’te ilk fitilin ateşlendiği direnişte toplumsal muhalefet, İstanbul’un kalbinde talana karşı ayakta kalabilmiş ağaçların iktidar eliyle kesilmesine karşı bir araya geldi. Amaçları Beyoğlu’nda bulunan Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yapılmamasıydı.

Direniş sırasında Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. On binlerce kişi ise yaralandı. Hukukun işlemediği yargılamalar sonucu iş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater ise “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçlamasıyla tutuklandı.

ESARET SON BULSUN

Gezi Direnişi’nin 11. yıldönümüne ilişkin yapılan açıklamaların bazıları şu şekilde:

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Hak ihlali vardır ve arkadaşlarımızın içerde tutulması Anayasa’nın ihlalidir. Bu esaret son bulmalıdır.”

• Yeşil Sol Parti: Gezi onurumuzdur! Doğa katliamına ve otoriterliğe karşı başkaldıran yüzbinlerin yazdığı destan olan Gezi Direnişi’ni selamlıyoruz. Gezi’den Kobeni’ye halkların kardeşliği kazanacak!

• Mustafa Sarısülük: “Gezi Direnişi 11 yaşında… Saygıyla… Direnene, dövüşene, düşene bin selam olsun.”

• DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan: ‘‘Bugün da bu haklı itirazın yanındayız. Karanlık gider, Gezi kalır. Gezi, demokratik bir hak talebidir, yargılanamaz.”

DİRENİŞ SÜRESİNCE NELER YAŞANDI?

27 Mayıs 2013:

Taksim Gezi Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu Kışlası yapılması için parka iş makinaları girdi. Taksim Dayanışma üyeleri yıkım yapılmasını engelledi.

28 Mayıs 2013:

Polis parkta toplanan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleye karşı protestocular arttı, çadırlar kuruldu.

29 Mayıs 2013:

Parktaki çalışmalar durdurulurken yurttaşlar her ihtimale karşı Gezi Parkı’nı terk etmedi. Dönemin Başbakanı Erdoğan, “Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz” dedi.

30 Mayıs 2013:

Polis sabah saatlerinde parkta çadır kurarak geceleyen eylemcilere müdahale etti. 150 kişiyi aşkın kişinin üzerine biber gazı attı.

31 Mayıs 2013:

Polis, eylemcilerin uyudukları çadırı ateşe verdi. Gezi Parkı direnişi ülkenin dört bir yanına yayıldı. 79 kentte yurttaşlar sokağa çıkarken Kışla Projesi’nin yürütmesi durduruldu.

2 Haziran 2013:

Eylem yapan kalabalığın arasına araç daldı. O dönem henüz 21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş yaşamını yitirdi.

3 Haziran 2013:

Gezi Parkı eylemleri ülkenin dört bir yanında sürerken Hatay’ın Antakya ilçesinde başına biber gazı kapsülü isabet eden Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Erdoğan ise Afrika turuna çıkmadan önce “Bizim de evlerinde zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50’si var” dedi.

4 Haziran 2013:

KESK ve DİSK’in aralarında bulunduğu meslek örgütleri Gezi Parkı Direnişi’ne destek verdiklerini açıklayarak genel grev kararı verdi.

8 Haziran 2013:

Yandaş medya Erdoğan’ın direnişin arkasında ‘faiz lobisi, George Soros ve Türkiye’deki işbirlikçileri’ olduğunu ve “sivil darbe” yapılmak istendiğini söylediğini aktardı. Ankara’da eylemlere destek vermek için kamp kurulan Kuğulu Park polis tarafından boşaltıldı.

11 Haziran 2013:

Polis eylemcilere biber gazı sıktı. Direnişçiler parkı korumak için insan zinciri oluşturdu.

14 Haziran 2013:

Ankara’da polis kurşunuyla vurulan Ethem Sarısülük hayatını kaybetti. Erdoğan, “Yargının kararını bekleyeceğiz. Karar olumlu çıkarsa halk oylamasına gideceğiz. Evlerinize gidin. Bugün bu iş biter” dedi.

15 Haziran 2013:

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı’ndan ayrılmama kararı aldı. Erdoğan’ın tehdidi üzerine polis, parka biber gazı atarak girdi. Çadırlar dağıtıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

16 Haziran 2013:

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın sert müdahaleyle boşaltılmasının ardından eylemler tüm ülkede devam etti. İstanbul Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan polis tarafından başından vuruldu, 11 Mart 2014’te 16 kiloyken yaşamını yitirdi. Park bir süre kapalı tutuldu.

28 Haziran 2013:

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın halkın üzerine ateş açması sonucu Medeni Yıldırım hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2013:

Eskişehir’de Gezi Direnişi’nde uğradığı saldırı sonucu 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz yaşamını yitirdi.

1 Eylül 2013:

Dünya Barış Günü nedeniyle polis Gezi Parkı’nı halka kapattı.

10 Eylül 2013:

Hatay’daki Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle Ahmet Atakan yaşamını yitirdi.