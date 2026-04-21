Onursal Adıgüzel tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gece yarısı operasyonuyla 18 Nisan'da gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 kişi içinse adli kontrol talep edildi.

SEVK YAZISI AVUKATLARA VERİLMEDİ

Gelişmeyi avukat İsmail Emre Telci duyurdu. X hesabından açıklama yapan Telci, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Ataşehir Operasyonu için Kartal Adliyesi'ndeyiz. 1 kişi hariç herkes tutuklamaya sevk edildi; ve Savcılığın TUTUKLAMAYA SEVK YAZISININ dahi avukatlarla paylaşılmayacağı; hatta ve hatta MÜVEKKİLLERLE GÖRÜŞMEMİZİN DAHİ YASAKLANDIĞI emniyet görevlileri aracılığıyla bizlere iletildi. Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum."

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Adıgüzel'in tutuklanması talebine tepki gösterdi. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’e karşı tezgahlanan acemi kumpasın, masa başında yazılan bu ucuz siyasi operasyonun farkındayız!

Başkanımızı rant çeteleriyle ilişkilendiremedikleri için seyyar müfteriyi nasıl getirdiklerini ve bunun üzerinden kumpas kurduklarını görüyoruz.

Karalanmış, sahte uyduruk sayfalarla arsızca "şahsi menfaat ve rüşvet" iddiası yaratmaya kalkanların yazdığı bu akıl ve mantık dışı senaryoyu ibretle ve yakından takip ediyoruz.

Kumpasçıların da bu tezgaha çanak tutanların da hevesleri kursaklarında kalacak.

Milletin iradesiyle seçilmiş Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in yanındayız!"