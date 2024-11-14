Onursal Adıgüzel’den kayyum tepkisi

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, Ahmet Özer’in bu zamana kadar aldığı görevleri sıralayıp, AKP’nin her sıkıştığında terör kartını kullanmasının artık inandırıcılığını kaybettiğini belirtti.

Kayyum kararlarına yönelik AKP’nin içine düştüğü çelişkiyi gözler önüne sermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vakti zamanında Saraçhane’de yaptığı konuşmayı hatırlatan ve bu konuşma üzerinden adalet vurgusu yapan Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gündeme gelen siyasi yasak planlarına yönelik ise uyarı yaptı.

15 gün önce Cumhuriyet'in 101. yılının ilk gününde başlayan bu sürecin, hukuksuz ve haksız bir uygulama olduğunu vurgulayan Adıgüzel, kayyum atamalarının Türkiye'nin demokratik yapısına zarar verdiğini belirtti. Adıgüzel, Esenyurt halkının seçtiği Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından, kayyum atamasının sadece Esenyurt halkına değil, tüm Türkiye'nin demokrasiye olan inancına darbe olduğunu söyledi.

“ESENYURT HALKI YANLIŞI GÖRÜYOR"

Esenyurt’ta 227 bin kişinin oylarıyla seçilen Ahmet Özer’in, yargı kararı olmaksızın suçlu ilan edilmesini eleştiren Adıgüzel, "Masumiyet karinesi ihlal ediliyor, ortada yargı kararı yok. Ancak siz sadece seçim sonuçlarını hazmedemeyip, Esenyurt’a kayyum atıyorsunuz” dedi. Ayrıca, kayyum atamasının Esenyurt’un demokratik yapısını bozan, halkın iradesini yok sayan bir uygulama olduğunu da ifade etti. Geçmişteki kayyum atama uygulamalarına da değinen Adıgüzel, "Yıllarca kayyumlarla yönetilen belediyelerde halk, sandık başında gerekli mesajı verdi. Urla, en çok oy aldığımız ilçe oldu. Esenyurt'ta da aynı şey yaşanacak. Kayyumlar bir çözüm değil, halkın iradesini yok saymak demektir" diye konuştu.

“AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı istenen “ahmak” davasıyla ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sert sözlerle yargı sürecini eleştirdi. Adıgüzel “Kime söylendiği belli olan dönemin İçişleri Bakanı'yla bir atışmanın sonucu ortaya çıkmış bir diyaloğu bugün yargı sopası olarak gösteriyorlar. Ben her fırsatta söylüyorum yine söyleyeceğim. Aklınızdan bile geçirmeyin. Ekrem İmamoğlu milyonlarca İstanbullunun milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlüne taht kurmuş bir siyasetçidir. Kimseye hakkını yedirmez. Kimsenin hakkını yemez. Ama hakkımızı yemeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız” dedi.

Yargının bağımsızlığının önemine dikkat çekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte Saraçhane’de yaptığı konuşmayı gündeme getiren Adıgüzel, Erdoğan’ın sözleri üzerinden AKP’nin içine düştüğü çelişkiyi gözler önüne serdi.

Adıgüzel, şunları söyledi: “Bu kayyum kararları, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bizler, halkın iradesine saygı gösterilmesini, yerel yönetimlerin adaletle ve halkla buluşmasını istiyoruz. Demokrasi dışı yollarla hiçbir iktidar başarılı olamaz. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz.” Adıgüzel, Esenyurt halkının iradesinin yok sayılmaması gerektiğini ve bu sürecin son bulduğunda Ahmet Özer’in yeniden görevine devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.