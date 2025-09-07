OPEC+ ekimden itibaren petrol üretimini artırmaya hazırlanıyor

OPEC+ kaynaklarına göre, örgüt pazar günü yapılacak toplantıda ekim ayından itibaren petrol üretimini artırma kararı alacak. Ancak küresel talepteki zayıflama nedeniyle son aylara kıyasla artışların daha yavaş bir tempoda gerçekleşmesi bekleniyor.

TRUMP’IN BASKISI VE ÜRETİM STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİM

Nisan ayından itibaren üretim kesintisi politikasını tersine çeviren OPEC+, o tarihten bu yana kotaları günde yaklaşık 2,5 milyon varil artırdı. Bu miktar dünya talebinin yaklaşık yüzde 2,4’üne denk geliyor. Adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının düşürülmesi yönündeki baskıları altında atıldı.

EKİMDE EN AZ 135 BİN VARİL ARTIŞ GÜNDEMDE

Reuters'ın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ekimden itibaren üretimin günlük en az 135 bin varil artırılması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Bir diğer kaynağa göre ise artış 200 bin ile 350 bin varil arasında da olabilir. Ağustos ayındaki son toplantıda OPEC+ eylül ayı için üretimi 547 bin varil artırma kararı almıştı.

PETROL FİYATLARI 65 DOLAR CİVARINDA

Buna rağmen söz konusu artışlar, Batı’nın Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlarının etkisiyle yüksek seyreden petrol fiyatlarını belirgin şekilde düşüremedi. Brent tipi ham petrol cuma günü yüzde 2,2 değer kaybederek varil başına 65,50 dolardan kapandı. Ancak fiyat, nisan ayında görülen 58 dolarlık yılın en düşük seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ SINIRLI, YÜK SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’DE

Analistlere göre, OPEC+’ın vaat ettiği artışları tam olarak karşılayamamasının nedeni, birçok üyenin kapasitesine yakın üretim yapıyor olması. Bu durumda piyasaya ek varil sağlayabilecek ülkeler ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak öne çıkıyor. OPEC’in halihazırda 2026 sonuna kadar geçerli olan toplam 3,65 milyon varillik kesinti anlaşması da yürürlükte bulunuyor.