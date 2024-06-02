OPEC+ grubundan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, yıl sonunda süresi dolacak üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi bir araya geldiği 37. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, gelecek yılın ocak-eylül döneminde kademeli olarak uygulanacak.

Böylece yapılan düzenlemelerle, grup üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek.