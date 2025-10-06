OPEC+ ülkeleri petrol üretimini artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentiler dahilinde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC’ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda, Nisan 2023’te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik üretim kesintileri ele alındı.

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarına vurgu yapıldı. Bu doğrultuda söz konusu ülkeler, kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı. Sekiz üye ülke, 7 Eylül’de gerçekleştirdikleri son toplantıda, üretimi ekim ayı için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. Bu doğrultuda piyasalarda, kasım ayında da aynı miktarda üretim artışına gidileceği yönünde beklenti oluşmuştu.

Petrol fiyatları, üretim artışı beklentisiyle geçen hafta gerileyerek dört ayın en düşük seviyesi olan 64,11 dolar seviyesini görmüştü.