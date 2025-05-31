OPEC+ üyesi ülkeler petrol üretimini artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, petrol üretimini temmuzda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 OPEC+ ülkesinin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi toplandığı belirtildi.

KÜRESEL GÖRÜNÜM VE STOKLAR DİKKATE ALINDI

Küresel ekonomik görünümün istikrarlı seyretmesi ve düşük petrol stoklarının sağlıklı piyasa temellerine işaret etmesi doğrultusunda, grubun üretim artışının 5 Aralık 2024 tarihinde alınan karara dayandığı ifade edildi.

GÖNÜLLÜ KESİNTİLER KADEMELİ SONA ERDİRİLİYOR

Buna göre söz konusu ülkeler, 1 Nisan itibarıyla daha önce uygulamaya koyduğu günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerini kademeli ve esnek biçimde sonlandırma sürecinin bir parçası olarak, temmuzda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.

ARTIŞ DURDURULABİLİR VEYA TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR

Günlük 411 bin varillik artışın 3 aylık kademeli artışın toplamına karşılık geldiğine işaret edilen açıklamada, grubun söz konusu artışları piyasa koşullarına bağlı olarak durdurabileceği veya tersine çevrilebileceği kaydedildi.

Grubun ağustos ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 6 Temmuz'da yapılacak.