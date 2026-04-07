Opel Astra Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel, Nisan 2026 dönemine özel Astra kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında Opel Astra için 300.000 TL 12 ay %0 faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler için hazırlanan bu fırsat, özellikle Nisan ayında avantajlı finansman arayanların dikkatini çekiyor.

OPEL ASTRA NİSAN 2026 KAMPANYASINDA HANGİ FIRSAT SUNULUYOR?

Yeni kampanyaya göre Opel Astra modelinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre bu finansman kampanyası yalnızca tüzel kredi kullanımları için geçerli olacak. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvuru koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

NİSAN AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ RENK SEÇENEKLERİ

Opel Astra kampanyasında finansman desteğine ek olarak siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları da Nisan ayına özel ücretsiz sunuluyor. Bu avantaj, yeni araç almayı planlayan kullanıcılar açısından kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

STOKLARLA SINIRLI KAMPANYA UYARISI

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanya şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtirken kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu da vurguluyor. Bu nedenle güncel detayların yakından takip edilmesi önem taşıyor.

