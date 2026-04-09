Opel Combo, Combo Elektrik ve Combo Cargo Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel, hafif ticari araç sınıfında dikkat çeken Nisan 2026 kampanyasını duyurdu. Opel Combo, Combo Elektrik ve Combo Cargo modelleri için hazırlanan yeni kampanya kapsamında faizsiz kredi seçenekleri, yüksek tutarlı finansman imkanları ve nakit indirim fırsatları sunuluyor. Özellikle ticari araç ihtiyacı olan kullanıcılar ve KOBİ’ler için kampanya oldukça cazip bir tablo ortaya koyuyor.

OPEL COMBO NİSAN 2026 KAMPANYASI

Yeni kampanya kapsamında Opel Combo modelinde donanım seviyesine göre farklı kredi seçenekleri sunuluyor.

Essential MT6 Donanımı

450.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği

seçeneği 900.000 TL 12 ay %1,96 faiz seçeneği

Essential AT8, Edition ve Ultimate Donanımları

600.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği

seçeneği 1.050.000 TL 12 ay %1,69 faiz seçeneği

seçeneği Kredi kullanılmadığında 60.000 TL nakit indirim

¹Opel'in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanyanın şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

OPEL NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ (GÜNCEL)

COMBO ELEKTRİK NİSAN 2026 KAMPANYASI

Combo Elektrik modelinde de Nisan ayına özel önemli avantajlar yer alıyor. Elektrikli hafif ticari araç almak isteyenler için sunulan kampanya şu şekilde:

300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı

seçeneği ile ödeme imkanı Nisan ayına özel metalik renk ücretsiz

¹Opel'in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanyanın şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

COMBO CARGO NİSAN 2026 KAMPANYASI

Combo Cargo modelinde ise hem kredi hem de nakit indirim seçeneği öne çıkıyor. Ticari kullanım için tercih edilen bu modelde kampanya detayları şöyle:

600.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği

seçeneği 1.050.000 TL 12 ay %1,69 faiz seçeneği

seçeneği Kredi kullanılmadığında 100.000 TL nakit indirim

*Opel'in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanyanın şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KOBİ’LERE ÖZEL EK FIRSATLAR

Opel’in Nisan 2026 kampanyasında yalnızca bireysel kullanıcılar değil, işletmeler de hedefleniyor. KOBİ’lere özel ek fırsatlar ile birlikte Combo ailesi ticari alımlarda daha güçlü bir alternatif haline geliyor.

Tüm kampanya seçeneklerinin stoklarla sınırlı olduğu da özellikle vurgulanıyor.

KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Finansman seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, kampanyanın kredi detaylarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilir:

Kredi detayları için buradan ziyaret edebilirsiniz.

Opel Combo, Combo Elektrik ve Combo Cargo için açıklanan Nisan 2026 kampanyası; faizsiz kredi, farklı vade ve faiz oranı seçenekleri, nakit indirim avantajı ve KOBİ’lere özel fırsatlarla dikkat çekiyor. Özellikle hafif ticari araç almak isteyenler için bu kampanya, farklı ihtiyaçlara uygun ödeme planları sunarak öne çıkıyor.