Opel Combo ve Elektrikli Combo Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Combo, Mayıs 2026 itibarıyla kullanıcılarına oldukça dikkat çekici finansman fırsatları sunuyor. Özellikle sıfır faizli kredi seçenekleri ve yüksek kredi limitleri, hem bireysel hem ticari kullanıcılar için önemli avantajlar sağlıyor. Peki Opel Combo kampanyasında hangi modeller öne çıkıyor ve ödeme planları nasıl şekilleniyor?

OPEL COMBO MAYIS 2026 KAMPANYASI NELER SUNUYOR?

Kampanya kapsamında 0 km 2025 ve 2026 model yılı araçlar için farklı kredi seçenekleri sunuluyor. En dikkat çeken detay ise bazı modellerde %0 faizli kredi imkânının bulunması.

600.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz

1.050.000 TL kredi – 12 ay – %1,70 faiz

450.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz

900.000 TL kredi – 12 ay – %1,97 faiz

Bu kampanya yalnızca belirli modellerde ve sigorta şartları sağlandığında geçerli oluyor.

EN DİKKAT ÇEKEN ÖDEME PLANLARI

%0 Faizli Combo Kampanyası

Kredi Tutarı Vade Faiz Aylık Taksit 600.000 TL 12 Ay %0 50.000 TL 450.000 TL 12 Ay %0 37.500 TL

Daha Yüksek Limitli Kredi Seçenekleri

Kredi Tutarı Faiz Aylık Taksit 1.050.000 TL %1,70 100.572 TL 900.000 TL %1,97 88.062 TL

ELEKTRİKLİ COMBO KAMPANYASI

Elektrikli modellerde ise daha düşük kredi tutarıyla farklı bir seçenek sunuluyor:

300.000 TL kredi

12 ay vade

%0,99 faiz

27.140 TL aylık ödeme

Bu seçenek özellikle elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanya tarihleri: 01 Mayıs 2026 – 31 Mayıs 2026

Marka kasko ve kredi sigortası zorunlu

Kredi tahsis ve rehin ücreti ek olarak uygulanır

Finansman onayı gereklidir

Stoklarla sınırlıdır

KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanya hem bireysel hem de tüzel müşteriler için ayrı seçenekler içeriyor. Ticari kullanıcılar için daha yüksek kredi limitleri sunulurken, bireysel kullanıcılar daha düşük faiz avantajlarından yararlanabiliyor.

Opel Combo kampanyası ne zaman bitiyor?

31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerlidir.

%0 faizli kredi gerçekten var mı?

Evet, belirli modellerde ve şartlar sağlandığında %0 faizli kredi sunulmaktadır.

Elektrikli Combo için kampanya var mı?

Evet, 300.000 TL kredi için %0,99 faizli özel bir seçenek bulunmaktadır.

Ek masraflar var mı?

Evet, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti uygulanmaktadır.

Opel Combo ve Elektrikli Combo kampanyası, sunduğu %0 faizli kredi seçenekleri ve yüksek finansman limitleri ile dikkat çekiyor. Özellikle ticari araç almak isteyenler için bu kampanya önemli bir fırsat sunuyor. Stokların sınırlı olması nedeniyle erken hareket eden kullanıcılar avantajlı çıkabilir.