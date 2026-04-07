Opel Corsa Elektrik Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel, Nisan 2026 dönemine özel Corsa Elektrik kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Corsa Elektrik modelinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için hazırlanan bu fırsat, elektrikli araç segmentinde dikkat çeken kampanyalar arasında yer alıyor.

OPEL CORSA ELEKTRİK NİSAN 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Marka tarafından paylaşılan kampanya detaylarına göre Opel Corsa Elektrik satın alacaklar için 300.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Bu destek, elektrikli otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar açısından maliyet avantajı oluşturuyor.

ÜCRETSİZ RENK SEÇENEKLERİ DE KAMPANYAYA DAHİL

Nisan ayına özel olarak siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları ücretsiz sunuluyor. Böylece kullanıcılar, Corsa Elektrik modelini ek renk maliyeti olmadan daha avantajlı şekilde tercih edebiliyor.

STOKLARLA SINIRLI KAMPANYA UYARISI

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve şartlarda dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin güncel koşulları gecikmeden incelemesi önem taşıyor.

Kredi kampanyasına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.