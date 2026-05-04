Opel Corsa Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Corsa Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası duyuruldu. Corsa Hybrid Edition ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği sunulurken, Corsa MT6 Edition donanımında 150.000 TL 12 ay %0,99 faizli kredi imkanı açıklandı.

Mayıs ayında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Opel Corsa kampanyası dikkat çekiyor. Opel Corsa’da hem Hybrid Edition ve GS donanımları hem de MT6 Edition seçeneği için farklı kredi fırsatları sunuluyor.

Ayrıca Mayıs ayına özel olarak siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz olarak duyuruldu. Kampanya stoklarla sınırlı olarak geçerlidir.

OPEL CORSA KAMPANYA DETAYLARI

Model / Donanım Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Ek Avantaj Corsa Hybrid Edition 300.000 TL 12 ay %0,99 Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz Corsa Hybrid GS 300.000 TL 12 ay %0,99 Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz Corsa MT6 Edition 150.000 TL 12 ay %0,99 Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz

OPEL MAYIS 2026 GÜNCEL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ (TÜM MODELLER)

CORSA MT6 EDİTİON KREDİ KAMPANYASI

Corsa MT6 Edition donanımında 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında aylık taksit tutarı 13.570,19 TL olarak açıklandı.

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Yıllık Toplam Basit Maliyet Gerçek Kişi 150.000 TL 12 ay %0,99 13.570,19 TL 862,50 TL 403,56 TL %1,42 %18,38

HYBRİD EDİTİON VE GS DONANIMLARINDA 300.000 TL KREDİ

Opel Corsa Hybrid Edition ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunuluyor. Bu seçenek, Mayıs 2026 Opel Corsa kampanyasında öne çıkan finansman fırsatları arasında yer alıyor.

MAYIS AYINA ÖZEL RENK OPSİYONU AVANTAJI

Opel Corsa Mayıs 2026 kampanyasında siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz olarak sunuluyor. Bu avantaj, kampanyayı yalnızca kredi seçeneğiyle değil, donanım ve görünüm tercihleri açısından da dikkat çekici hale getiriyor.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında 0 km 2026 model yılı Opel Corsa MT6 Edition modellerinde geçerlidir. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Corsa MT6 Edition için 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanır.

Corsa MT6 Edition kampanyasında aylık ödeme tutarı 13.570,19 TL’dir.

Hybrid Edition ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği sunulur.

Kampanya Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerlidir.

862,50 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep edilir.

Kampanya, Opel ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanır.

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunulur.

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

