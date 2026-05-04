Opel Corsa Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Corsa Elektrik Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası duyuruldu. Corsa Elektrik için 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunulurken, Mayıs ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz olarak açıklandı.

Mayıs ayında elektrikli sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Opel Corsa Elektrik kampanyası dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Opel Corsa Elektrik kampanyası, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır.

OPEL CORSA ELEKTRİK KAMPANYA DETAYLARI

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Ek Avantaj Corsa Elektrik 300.000 TL 12 ay %0,99 27.140,39 TL Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz

Corsa Elektrik için 300.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0,99 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında aylık taksit tutarı 27.140,39 TL olarak açıklandı.

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Toplam Basit Maliyet Yıllık Toplam Basit Maliyet Gerçek Kişi 300.000 TL 12 ay %0,99 27.140,39 TL 1.725 TL 403,56 TL %1,39 %18,08

MAYIS AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ RENK OPSİYONU

Opel Corsa Elektrik Mayıs 2026 kampanyasında siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz olarak sunuluyor. Bu avantaj, kampanyayı yalnızca finansman seçeneğiyle değil, tasarım tercihleri açısından da öne çıkarıyor.

KAMPANYA HANGİ MODELLERDE GEÇERLİ?

300.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası; 0 km 2025 model yılı Opel Corsa Edition AT8, Corsa GS AT8, Corsa Hybrid, Corsa Elektrik, Mokka, Frontera Elektrik, Combo Elektrik ve 2026 model yılı Corsa Hybrid, Corsa Elektrik, Mokka, Frontera Elektrik, Combo Elektrik modellerinde geçerlidir.

KAMPANYA TARİHLERİ

Kampanya 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerlidir. Opel ve Koç Stellantis Finansman onayı ile geçerlilik kazanır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için geçerlidir.

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunulmaktadır.

Opel ve Koç Stellantis Finansman kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüm kampanyalar stoklarla sınırlıdır.

