Opel Corsa Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

OPEL CORSA NİSAN 2026 KAMPANYASINDA HANGİ FIRSATLAR VAR?

Markanın açıkladığı kampanyaya göre, Edition AT8 & Hybrid ve GS donanım seviyelerinde 300.000 TL kredi için 12 ay vadeli %0 faiz avantajı dikkat çekiyor. Edition MT6 donanımında ise 150.000 TL kredi için yine 12 ay vadeli %0 faiz imkanı sunuluyor. Böylece sıfır kilometre Opel Corsa satın almak isteyenler için Nisan ayında önemli bir finansman desteği öne çıkıyor.

NİSAN AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ RENK SEÇENEKLERİ

Opel Corsa kampanyasında finansman desteğinin yanı sıra, Nisan ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları da ücretsiz olarak sunuluyor. Bu detay, yeni araç almayı planlayan kullanıcılar açısından kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

KAMPANYA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanya şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin güncel detayları yakından takip etmesi önem taşıyor.

