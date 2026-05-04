Opel Frontera Elektrik Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel Frontera Elektrik Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli SUV sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici kredi ve nakit indirim fırsatlarıyla duyuruldu. Mayıs ayına özel kampanyada Frontera Elektrik modellerinde 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği sunulurken, kredi kullanmayan müşteriler için batarya seçeneğine göre 85.000 TL’ye varan nakit indirim imkanı sağlanıyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK MAYIS 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Opel’in Mayıs 2026 dönemine özel açıkladığı kampanya, 0 km 2025 ve 2026 model yılı Opel Frontera Elektrik modellerini kapsıyor. Kampanya kapsamında müşterilere düşük faizli kredi, nakit indirim ve ücretsiz opsiyon avantajı sunuluyor.

300.000 TL kredi

12 ay vade

%0,99 faiz oranı

Aylık 27.140,39 TL ödeme seçeneği

44 kWh Batarya GS donanımında 85.000 TL nakit indirim

54 kWh Batarya Uzun Menzil GS donanımında 50.000 TL nakit indirim

Mayıs ayına özel tüm opsiyonlar ücretsiz

OPEL FRONTERA ELEKTRİK 44 KWH BATARYA GS KAMPANYASI

Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS donanımında 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ise 85.000 TL nakit indirim fırsatı bulunuyor.

Ayrıca 44 kWh Batarya GS donanımında kredi kullanılmadığında Opel Frontera Elektrik, 1.600.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK 54 KWH UZUN MENZİL GS KAMPANYASI

Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya Uzun Menzil GS donanımında da 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği geçerli. Bu versiyonda kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirim avantajı sunuluyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Opel Frontera Elektrik Mayıs 2026 kampanyasında kredi avantajı 300.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık ödeme tutarı 27.140,39 TL olarak açıklanırken, aylık toplam basit maliyet oranı %1,39, yıllık toplam basit maliyet oranı ise %18,08 olarak belirtiliyor.

Kampanya Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Frontera Elektrik 300.000 TL 12 Ay %0,99 27.140,39 TL 1.725 TL 403,56 TL %1,39 %18,08

FRONTERA ELEKTRİK NAKİT İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için Opel Frontera Elektrik’te iki farklı nakit indirim seçeneği sunuluyor. İndirim tutarı, tercih edilen batarya ve donanım seçeneğine göre değişiyor.

Model / Donanım Kredi Kullanılmadığında Nakit İndirim Başlangıç Fiyatı 44 kWh Batarya GS 85.000 TL 1.600.000 TL’den başlayan fiyatlarla 54 kWh Batarya Uzun Menzil GS 50.000 TL Belirtilmedi

OPEL MAYIS 2026 SIFIR ARAÇ TÜM MODELLER FİYAT LİSTESİ

MAYIS AYINA ÖZEL TÜM OPSİYONLAR ÜCRETSİZ

Opel Frontera Elektrik Mayıs kampanyası kapsamında tüm opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu avantaj, Frontera Elektrik satın almayı düşünen kullanıcılar için donanım ve kişiselleştirme tarafında ek fırsat oluşturuyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Opel Frontera Elektrik kampanyası, stoklarla sınırlı olarak sunuluyor ve Opel ile Koç Stellantis Finansman onayıyla geçerlilik kazanıyor.

KAMPANYA HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Mayıs 2026 döneminde sunulan 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz kampanyası; 0 km 2025 model yılı Opel Corsa Edition AT8, Corsa GS AT8, Corsa Hybrid, Corsa Elektrik, Mokka, Frontera Elektrik, Combo Elektrik ve 2026 model yılı Corsa Hybrid, Corsa Elektrik, Mokka, Frontera Elektrik, Combo Elektrik modellerinde geçerli.

KREDİ KAMPANYASINDA EK ÜCRETLER VAR MI?

Kampanyadan yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 1.725 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Opel Frontera Elektrik Mayıs 2026 kampanyasından yararlanılmaması durumunda, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK MAYIS 2026 KAMPANYASI SSS

