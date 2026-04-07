Opel Frontera Elektrik Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel, Nisan 2026’ya özel Frontera Elektrik kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında 44 kWh bataryalı GS donanım ve 54 kWh bataryalı Uzun Menzil GS versiyonlarında 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Krediden yararlanmak istemeyen kullanıcılar için ise versiyona göre değişen nakit indirim fırsatları dikkat çekiyor.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK KAMPANYASINDA HANGİ SEÇENEKLER SUNULUYOR?

Yeni kampanyaya göre 44 kWh Batarya GS donanımında 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi imkanı veya kredi kullanılmadığında 85.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor. 54 kWh Batarya Uzun Menzil GS donanımında ise yine 300.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği sunulurken, kredi tercih edilmezse 50.000 TL nakit indirim uygulanıyor.

FRONTERA ELEKTRİK BAŞLANGIÇ FİYATI NE KADAR?

Opel tarafından paylaşılan bilgiye göre 44 kWh Batarya GS MY25 donanımı, kredi kullanılmadığında 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu detay, elektrikli SUV almak isteyen kullanıcılar için önemli fiyat bilgileri arasında yer alıyor.

NİSAN AYINA ÖZEL TÜM OPSİYONLAR ÜCRETSİZ

Frontera Elektrik kampanyasında finansman ve nakit indirim desteğine ek olarak, Nisan ayına özel tüm opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu avantaj, sıfır kilometre elektrikli araç satın almayı planlayanlar için kampanyayı daha dikkat çekici hale getiriyor.

STOKLARLA SINIRLI KAMPANYA UYARISI

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanya şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtirken, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu da vurguluyor. Bu nedenle Opel Frontera Elektrik kampanyasından yararlanmak isteyenlerin güncel detayları gecikmeden kontrol etmesi öneriliyor.

Kredi kampanyasına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.