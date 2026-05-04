Opel Frontera Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Frontera Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası otomobil sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici finansman ve indirim seçenekleriyle duyuruldu. Mayıs ayına özel kampanyada Frontera Hybrid modeli için 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz seçeneği sunulurken, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 65.000 TL nakit indirim fırsatı öne çıkıyor.

OPEL FRONTERA MAYIS 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Opel’in Mayıs 2026 dönemine özel açıkladığı kampanya, 0 km 2025 ve 2026 model yılı Opel Frontera Hybrid araçları kapsıyor. Kampanya kapsamında müşteriler iki farklı avantajdan yararlanabiliyor.

300.000 TL kredi

12 ay vade

%2,99 faiz oranı

Aylık 31.756,42 TL taksit

Kredi kullanılmadığında 65.000 TL nakit indirim

Mayıs ayına özel tüm opsiyonların ücretsiz sunulması

OPEL FRONTERA HYBRİD KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Frontera Hybrid Mayıs 2026 kredi kampanyası, 300.000 TL kredi tutarı üzerinden 12 ay vadeli olarak sunuluyor. Kampanyada faiz oranı %2,99 olarak açıklanırken, aylık taksit tutarı 31.756,42 TL olarak belirtiliyor.

Kampanya Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Frontera Hybrid 300.000 TL 12 Ay %2,99 31.756,42 TL %3,99 %59,92

KREDİ KULLANMAK İSTEMEYENLERE 65.000 TL NAKİT İNDİRİM

Opel Frontera Mayıs 2026 kampanyasında sadece kredi avantajı bulunmuyor. Kredi kullanmayı tercih etmeyen müşteriler için 65.000 TL nakit indirim seçeneği de sunuluyor. Böylece araç alımında finansman kullanmak istemeyenler, doğrudan fiyat avantajından yararlanabiliyor.

MAYIS AYINA ÖZEL TÜM OPSİYONLAR ÜCRETSİZ

Kampanyanın dikkat çeken bir diğer avantajı ise Mayıs ayına özel tüm opsiyonların ücretsiz olması. Bu avantaj, Opel Frontera almak isteyen müşteriler için donanım ve kişiselleştirme tarafında ek fırsat anlamına geliyor.

OPEL FRONTERA MAYIS 2026 KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Opel Frontera sıfır araç kampanyası, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya, stoklarla sınırlı olarak sunuluyor ve Opel ile Koç Stellantis Finansman onayıyla geçerlilik kazanıyor.

KAMPANYADA EK ÜCRETLER VAR MI?

Kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 1.725 TL kredi tahsis ücreti ve 403,56 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

OPEL FRONTERA HYBRİD MAYIS 2026 KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kampanya, 0 km 2025 ve 2026 model yılı Frontera Hybrid modellerinde geçerli. 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranlı ödeme seçeneği; ticari kredilerde Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler için sunuluyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Opel Frontera Mayıs 2026 kampanyasından yararlanılmaması durumunda, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Opel Frontera Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, hem kredi kullanmak isteyenlere hem de nakit indirimden yararlanmak isteyenlere farklı avantajlar sunuyor. 300.000 TL kredi, 12 ay vade, %2,99 faiz oranı, 65.000 TL nakit indirim ve ücretsiz opsiyon fırsatıyla Frontera Hybrid, Mayıs ayında sıfır araç kampanyalarını takip edenler için öne çıkan modellerden biri haline geliyor.