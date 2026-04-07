Opel Frontera Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel, Nisan 2026 dönemine özel Frontera kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında Opel Frontera için 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi seçeneği sunulurken, kredi kullanılmadığında ise 65.000 TL nakit indirim fırsatı sağlanıyor. Sıfır SUV sahibi olmak isteyenler için marka, Nisan ayında dikkat çeken avantajlar sunuyor.

OPEL FRONTERA NİSAN 2026 KAMPANYASINDA HANGİ FIRSATLAR VAR?

Yeni kampanyaya göre Opel Frontera modelinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli ödeme imkanı bulunuyor. Krediden yararlanmak istemeyen kullanıcılar ise 65.000 TL nakit indirim avantajını tercih edebiliyor. Böylece hem finansman desteği hem de peşin alım seçeneğiyle farklı ihtiyaçlara hitap eden bir kampanya öne çıkıyor.

65 BİN TL NAKİT İNDİRİM HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

Opel tarafından paylaşılan bilgilere göre sunulan 65.000 TL nakit indirim yalnızca 2026 model yılı (MY26) Frontera Hybrid araçlarda geçerli olacak. Bu detay, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin tercih edecekleri araç versiyonunu dikkatle incelemesini gerektiriyor.

NİSAN AYINA ÖZEL TÜM OPSİYONLAR ÜCRETSİZ

Frontera kampanyasında finansman ve nakit indirim desteğine ek olarak Nisan ayına özel tüm opsiyonlar ücretsiz sunuluyor. Bu avantaj, yeni araç satın almayı planlayan kullanıcılar açısından kampanyayı daha cazip hale getiriyor.

STOKLARLA SINIRLI KAMPANYA UYARISI

Opel’in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve kampanya şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Bu nedenle güncel kampanya detaylarının yakından takip edilmesi önem taşıyor.

Kredi kampanyasına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.