Opel Grandland Elektrikli Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Grandland Elektrikli Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, elektrikli SUV sahibi olmak isteyenler için kredi, lansman fiyatı ve opsiyon avantajlarıyla duyuruldu. Mayıs ayına özel kampanyada Grandland Elektrik Edition donanımı için 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği sunulurken, AWD modeli lansmana özel 3.872.000 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

OPEL GRANDLAND ELEKTRİKLİ MAYIS 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Opel’in Mayıs 2026 dönemine özel açıkladığı kampanya, 0 km 2026 model yılı Opel Grandland Elektrik modelini kapsıyor. Kampanya kapsamında düşük faizli kredi, lansman fiyatı ve ücretsiz opsiyon fırsatları sunuluyor.

Edition donanımında 300.000 TL kredi

12 ay vade

%0,99 faiz oranı

Aylık 26.721,20 TL ödeme seçeneği

AWD modeli lansmana özel 3.872.000 TL

Mayıs ayına özel Ultimate Paket 140.000 TL

Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz

GRANDLAND ELEKTRİK EDİTİON 300.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Grandland Elektrik Edition Mayıs 2026 kampanyası, 300.000 TL kredi tutarı üzerinden 12 ay vadeli olarak sunuluyor. Kampanyada faiz oranı %0,99 olarak açıklanırken, aylık ödeme tutarı 26.721,20 TL olarak belirtiliyor.

Model Müşteri Tipi Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Grandland Elektrik Edition Tüzel Müşteri 300.000 TL 12 Ay %0,99 26.721,20 TL 3.450 TL 1.500 TL %1,30 %16,74

OPEL MAYIS 2026 TÜM MODELLER GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK AWD LANSMAN FİYATI NE KADAR?

Opel Grandland Elektrik AWD modeli, Mayıs 2026 döneminde lansmana özel 3.872.000 TL fiyatıyla duyuruldu. Bu fiyat, Grandland Elektrik kampanyasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

MAYIS AYINA ÖZEL ULTİMATE PAKET FİYATI

Opel Grandland Elektrikli Mayıs 2026 kampanyasında Ultimate Paket mayıs ayına özel 140.000 TL olarak açıklandı. Bu paket avantajı, kampanya döneminde Grandland Elektrik tercih etmek isteyenler için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Opel Grandland Elektrikli modelin tüm teknik özelliklerini görmek için tıklayın.

ÜCRETSİZ SUNULAN OPSİYONLAR

Mayıs ayına özel olarak Opel Grandland Elektrik modelinde siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz sunuluyor. Böylece kampanya yalnızca finansman tarafında değil, görünüm ve opsiyon tarafında da avantaj sağlıyor.

Siyah tavan opsiyonu

Grafik gri opsiyonu

Metalik renk opsiyonu

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Sunulan finansman kampanyası tüzel kredi kullanımları için geçerlidir. Kampanya, 0 km 2026 model yılı Opel Grandland Elektrik modelinde ticari kredi kullanacak müşteriler için sunuluyor.

GRANDLAND ELEKTRİKLİ MAYIS 2026 KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Opel Grandland Elektrik Mayıs 2026 kampanyası, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya Opel ve Koç Stellantis Finansman onayıyla geçerlilik kazanıyor.

KREDİ KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

Kampanya; 300.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0,99 faiz oranı ile kullanılacak ticari kredilerde geçerlidir. Bu avantajdan yararlanmak isteyen müşterilerin Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alması gerekiyor.

KAMPANYADA EK ÜCRETLER VAR MI?

Grandland Elektrik Edition kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 3.450 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

