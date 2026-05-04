Opel Grandland Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Grandland Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, SUV sahibi olmak isteyenler için kredi, nakit indirim ve opsiyon avantajlarıyla duyuruldu. Mayıs ayına özel kampanyada Opel Grandland Hybrid için 400.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği sunulurken, kredi kullanılmadığında Edition donanımında 125.000 TL, GS donanımında ise 105.000 TL nakit indirim imkanı sağlanıyor.

OPEL GRANDLAND MAYIS 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Opel’in Mayıs 2026 dönemine özel açıkladığı kampanya, 0 km 2025 ve 2026 model yılı Opel Grandland Hybrid modellerini kapsıyor. Kampanya kapsamında düşük faizli kredi, donanıma göre nakit indirim ve opsiyon avantajları sunuluyor.

OPEL GRANDLAND HYBRİD 400.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Opel Grandland Hybrid kredi kampanyası, 400.000 TL kredi tutarı üzerinden 12 ay vadeli olarak sunuluyor. Kampanyada faiz oranı %0,99 olarak açıklanırken, aylık taksit tutarı 35.628,27 TL olarak belirtiliyor.

Model Müşteri Tipi Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Grandland Hybrid Tüzel Müşteri 400.000 TL 12 Ay %0,99 35.628,27 TL 4.600 TL 1.500 TL %1,28 %16,46

OPEL MAYIS 2026 SIFIR ARAÇ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

KREDİ KULLANILMADIĞINDA GRANDLAND NAKİT İNDİRİM TUTARLARI

Opel Grandland Mayıs 2026 kampanyasında kredi kullanmak istemeyen müşteriler için donanıma göre farklı nakit indirim seçenekleri sunuluyor. Edition donanımında 125.000 TL, GS donanımında ise 105.000 TL nakit indirim fırsatı bulunuyor.

Donanım Kredi Kullanılmadığında Nakit İndirim Edition 125.000 TL GS 105.000 TL

MAYIS AYINA ÖZEL OPSİYON AVANTAJLARI

Opel Grandland Mayıs kampanyası kapsamında opsiyon tarafında da dikkat çeken fırsatlar sunuluyor. Mayıs ayına özel Teknoloji Paketi 14.000 TL, Ultimate Paket ise 140.000 TL olarak duyuruldu.

Opel Grandland modeli teknik özelliklerini görmek için tıklayın.

Ücretsiz Sunulan Opsiyonlar

Siyah tavan opsiyonu

Grafik gri opsiyonu

Metalik renk opsiyonu

Mayıs Ayına Özel Paket Fiyatları

Paket Mayıs 2026 Özel Fiyatı Teknoloji Paketi 14.000 TL Ultimate Paket 140.000 TL

Belirtilen paket fiyatlarına ÖTV ve KDV dahil değildir. Güncel ÖTV mevzuatına göre seçilen araç donanımı veya versiyonuna bağlı olarak opsiyon fiyatı ya da araç fiyatı değişiklik gösterebilir.

OPEL GRANDLAND KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Sunulan finansman kampanyası tüzel kredi kullanımları için geçerlidir. Kampanya, 0 km 2025 ve 2026 model yılı Opel Grandland Hybrid modellerinde, ticari kredi kullanacak müşteriler için sunuluyor.

GRANDLAND MAYIS 2026 KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Opel Grandland Mayıs 2026 kampanyası, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya Opel ve Koç Stellantis Finansman onayıyla geçerlilik kazanıyor ve stoklarla sınırlı olarak sunuluyor.

KREDİ KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

Kampanya, 400.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0,99 faiz oranı ile kullanılacak ticari kredilerde geçerlidir. Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alan müşteriler bu kampanyadan yararlanabiliyor.

KAMPANYADA EK ÜCRETLER VAR MI?

Opel Grandland Hybrid kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 4.600 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Opel Grandland Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, 400.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz, donanıma göre nakit indirim ve opsiyon avantajlarıyla dikkat çekiyor. Edition donanımında 125.000 TL, GS donanımında 105.000 TL nakit indirim fırsatı sunulurken; Teknoloji Paketi, Ultimate Paket ve ücretsiz renk opsiyonları Grandland Hybrid kampanyasını Mayıs ayında öne çıkarıyor.