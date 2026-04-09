Opel Grandland ve Grandland Elektrik Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Opel, Nisan 2026 dönemine özel dikkat çeken kampanyasını duyurdu. Opel Grandland ve Grandland Elektrik modellerinde sunulan avantajlar, hem kredi kullanmak isteyenler hem de nakit alım düşünenler için önemli fırsatlar içeriyor. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için bu kampanya, finansman kolaylığı ve donanım avantajlarıyla öne çıkıyor.

400.000 TL %0 FAİZLİ KREDİ VEYA NAKİT İNDİRİM FIRSATI

Kampanya kapsamında kullanıcılar iki farklı avantajdan yararlanabiliyor:

400.000 TL 12 ay %0 faizli kredi seçeneği ile ödeme imkanı

seçeneği ile ödeme imkanı Kredi kullanılmadığında: Edition donanımda 220.000 TL nakit indirim GS donanımda 100.000 TL nakit indirim



¹Opel'in Türkiye distribütörü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi, kampanyanın şartlarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sunulan finansman kampanyası tüzel kredi kullanımları için geçerli olacaktır.

NİSAN AYINA ÖZEL PAKET VE DONANIM AVANTAJLARI

Nisan 2026 kampanyasında yalnızca finansman değil, donanım tarafında da dikkat çekici fırsatlar sunuluyor:

Teknoloji Paketi: 14.000 TL

14.000 TL Ultimate Paket: 140.000 TL

140.000 TL Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz

**Belirtilen fiyatlara ÖTV ve KDV dahil değildir. Güncel ÖTV mevzuatına göre seçilen araç donanımı/versiyonuna göre opsiyon fiyatı veya araç fiyatı değişiklik gösterebilir.

OPEL NİSAN 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ (GÜNCEL)

GRANDLAND ELEKTRİK KAMPANYA DETAYLARI

Grandland Elektrik modelinde de Nisan ayına özel avantajlar dikkat çekiyor. Özellikle ücretsiz renk ve tavan seçenekleri ile araç sahipleri ek maliyet olmadan daha zengin bir görünüm elde edebiliyor.

Siyah tavan ücretsiz

Grafik gri ve metalik renk opsiyonları ücretsiz

KREDİ KAMPANYASI VE BAŞVURU DETAYLARI

Kampanyaya ilişkin finansman seçeneklerini incelemek ve başvuru yapmak isteyenler için detaylar aşağıdaki bağlantıda yer alıyor:

Kredi detayları için buradan ziyaret edebilirsiniz.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle avantajlardan yararlanmak isteyenlerin hızlı hareket etmesi öneriliyor.

Opel Grandland ve Grandland Elektrik modelleri için sunulan Nisan 2026 kampanyası, hem %0 faizli kredi seçeneği hem de yüksek tutarlı nakit indirim avantajı ile dikkat çekiyor. Ek olarak paket ve donanım fırsatları, kampanyayı daha cazip hale getiriyor. Sıfır araç almak isteyenler için bu fırsatlar, kaçırılmaması gereken bir dönem sunuyor.