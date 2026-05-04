Opel Mayıs 2026 Sıfır Araç Güncel Fiyat Listesi

Opel Mayıs 2026 sıfır araç güncel fiyat listesi açıklandı. Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Grandland, Grandland Elektrik, Combo, Zafira, Movano ve Vivaro ailesinin 2026 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları belli oldu.

Opel’in Mayıs 2026 fiyat listesinde benzinli, hibrit, elektrikli, dizel, SUV, ticari ve minibüs seçenekleri yer alıyor. Liste 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olup, kampanyalar stoklarla sınırlı olarak duyuruldu.

OPEL CORSA MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL 1.395.000 TL Hybrid 1.2 110 e-DCT6 Edition 1.999.000 TL - Hybrid 1.2 145 e-DCT6 GS 2.119.000 TL -

Corsa Hybrid Edition ve GS donanımlarında 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği, Edition MT6 donanımında ise 150.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Mayıs ayına özel siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu ücretsiz.

OPEL CORSA ELEKTRİK MAYIS 2026 FİYATI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 100 kW GS 2.101.000 TL

Corsa Elektrik için 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonu Mayıs ayına özel ücretsiz.

OPEL FRONTERA MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Hybrid 1.2 145 e-DCT6 Edition 2.221.000 TL Hybrid 1.2 145 e-DCT6 GS 2.342.000 TL

Frontera’da 300.000 TL 12 ay %2,99 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında 65.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Mayıs ayına özel tüm opsiyonlar ücretsiz.

OPEL FRONTERA ELEKTRİK MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 44 kWh Batarya GS 1.894.000 TL 1.600.000 TL 54 kWh Batarya Uzun Menzil GS 2.009.000 TL -

44 kWh Batarya GS donanımında 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya kredi kullanılmadığında 85.000 TL nakit indirimi bulunuyor. 54 kWh Batarya Uzun Menzil GS donanımında ise 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 50.000 TL nakit indirimi sunuluyor.

OPEL MOKKA MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.988.000 TL Hybrid 1.2 145 e-DCT6 GS 2.650.000 TL

Mokka’da 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonu Mayıs ayına özel ücretsiz.

OPEL MOKKA GSE MAYIS 2026 FİYATI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Lansmana Özel Fiyat GSE 207 kW GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL

Mokka GSE donanımı lansmana özel 3.250.000 TL fiyatla listelendi. Ayrıca 600.000 TL 12 ay %1,89 faiz seçeneği sunuluyor.

OPEL GRANDLAND MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Hybrid 1.2 145 e-DCT6 Edition 3.102.000 TL Hybrid 1.2 145 e-DCT6 GS 3.179.000 TL

Grandland’da 400.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği veya kredi kullanılmadığında Edition donanımında 125.000 TL, GS donanımında 105.000 TL nakit indirimi sunuluyor.

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Lansmana Özel Fiyat 157 kW Edition 3.460.000 TL - 239 kW AWD GS 4.222.000 TL 3.872.000 TL

Grandland Elektrik Edition donanımında 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği bulunuyor. AWD modeli lansmana özel 3.872.000 TL fiyatla sunuluyor.

OPEL COMBO ELEKTRİK MAYIS 2026 FİYATI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 100 kW Edition 2.200.000 TL

Combo Elektrik için 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz seçeneği veya 50.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Mayıs ayına özel metalik renk ücretsiz.

OPEL COMBO CARGO MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate XL 1.570.000 TL 1.5 130 HP Dizel MT6 Edition 1.334.000 TL 1.5 130 HP Dizel MT6 Edition XL 1.371.000 TL 1.5 130 HP Dizel MT6 Ultimate XL 1.437.000 TL

Combo Cargo’da 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.050.000 TL 12 ay %2,22 faiz seçenekleri sunuluyor. Kredi kullanılmadığında 100.000 TL nakit indirimi uygulanıyor.

OPEL COMBO MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.5 130 HP Dizel AT8 Essential 1.797.000 TL - 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2.003.000 TL - 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.133.000 TL 1.950.000 TL 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential 1.631.000 TL -

Essential MT6 donanımında 450.000 TL 12 ay %0 faiz veya 900.000 TL 12 ay %1,96 faiz seçenekleri bulunuyor. Essential AT8, Edition ve Ultimate donanımlarında 600.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.050.000 TL 12 ay %1,69 faiz seçenekleri sunuluyor.

OPEL ZAFİRA MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 2.2 180 HP Dizel AT8 Edition Plus XL 2.516.000 TL 2.430.000 TL 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 2.675.000 TL 2.590.000 TL

Zafira’da 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.200.000 TL 12 ay %2,42 faiz seçenekleri sunuluyor. Kredi kullanılmadığında 90.000 TL nakit indirimi uygulanıyor.

OPEL MOVANO MAYIS 2026 FİYATI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 2.2 180 HP Dizel MT6 L4H2 15m3 3,5 Ton 1.949.000 TL

Movano’da 750.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.300.000 TL 12 ay %2,21 faiz seçenekleri sunuluyor. Kredi kullanılmadığında nakit indirimi uygulanıyor.

OPEL MOVANO MİNİBÜS MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 2.2 140 HP Dizel MT6 L4H2 15m3 4 Ton Okul 16+1 2.588.000 TL 2.2 140 HP Dizel MT6 L4H2 15m3 4 Ton Servis 16+1 2.482.000 TL

Movano Minibüs’te 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.200.000 TL 12 ay %2,42 faiz seçenekleri sunuluyor. Kredi kullanılmadığında 150.000 TL nakit indirimi uygulanıyor.

OPEL VİVARO CARGO MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.5 120 HP Dizel MT6 Ultimate 1.583.000 TL 1.465.000 TL 1.5 120 HP Dizel MT6 Ultimate XL 1.716.000 TL 1.510.000 TL 2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL 1.817.000 TL 1.655.000 TL 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate 1.731.000 TL 1.660.000 TL 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 1.891.000 TL 1.705.000 TL

Vivaro Cargo Ultimate donanımında 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.050.000 TL 12 ay %2,22 faiz seçenekleri bulunuyor. Cargo Ultimate XL donanımında ise 750.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.300.000 TL 12 ay %2,21 faiz seçenekleri sunuluyor.

OPEL VİVARO CİTY VAN MAYIS 2026 FİYATLARI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 2.2 150 HP Dizel AT8 Ultimate 2.061.000 TL 2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2.064.000 TL

Vivaro City Van’da 600.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.200.000 TL 12 ay %2,42 faiz seçenekleri sunuluyor. Kredi kullanılmadığında 120.000 TL nakit indirimi uygulanıyor.

OPEL VİVARO KAMYONET MAYIS 2026 FİYATI

Motor / Şanzıman Donanım Liste Fiyatı 2.2 150 HP Dizel MT6 Edition 1.715.000 TL

Vivaro Kamyonet’te 750.000 TL 12 ay %0,99 faiz veya 1.300.000 TL 12 ay %2,21 faiz seçenekleri sunuluyor. Kredi kullanılmadığında 80.000 TL nakit indirimi uygulanıyor. Lansmana özel tüm opsiyonlar ücretsiz.

OPEL MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİNDE EN UYGUN MODEL HANGİSİ?

Mayıs 2026 listesine göre binek modeller içinde kampanyalı fiyatıyla Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.395.000 TL’den başlayan fiyatla öne çıkıyor. Ticari tarafta ise Combo Cargo Edition 1.334.000 TL liste fiyatıyla dikkat çekiyor.

Opel Mayıs 2026 sıfır araç güncel fiyat listesi, markanın binek, elektrikli, hibrit, SUV ve ticari araç seçeneklerinde geniş bir fiyat aralığı sunduğunu gösteriyor. Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland binek tarafta öne çıkarken; Combo, Zafira, Movano ve Vivaro ailesi ticari araç arayan kullanıcılar için Mayıs 2026 listesinin dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor.