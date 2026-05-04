Opel Mokka GSE Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Mokka GSE Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, lansmana özel fiyat ve avantajlı kredi seçeneğiyle duyuruldu. Yeni Mokka GSE, Mayıs ayına özel olarak 3.250.000 TL lansman fiyatıyla sunulurken, GSE donanımında 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,89 faiz oranıyla ödeme imkanı sağlanıyor.

OPEL MOKKA GSE MAYIS 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Opel’in Mayıs 2026 dönemine özel açıkladığı kampanya, 0 km 2026 model yılı Yeni Mokka GSE için lansman fiyatı, kredi avantajı ve ücretsiz opsiyon fırsatlarını bir araya getiriyor.

GSE donanımı lansmana özel 3.250.000 TL

600.000 TL kredi

12 ay vade

%1,89 faiz oranı

Aylık 56.681,76 TL ödeme seçeneği

Mayıs ayına özel ücretsiz opsiyonlar

Kampanya stoklarla sınırlı

YENİ MOKKA GSE LANSMANA ÖZEL FİYATI NE KADAR?

Yeni Mokka GSE lansman fiyatı, Mayıs 2026 kampanyası kapsamında 3.250.000 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, GSE donanımı için lansmana özel olarak sunuluyor.

YENİ MOKKA GSE 600.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Yeni Mokka GSE’de lansmana özel olarak 600.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,89 faiz seçeneği bulunuyor. Kampanya kapsamında aylık taksit tutarı 56.681,76 TL olarak belirtiliyor.

Model Müşteri Tipi Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Yeni Mokka GSE Tüzel Müşteri 600.000 TL 12 Ay %1,89 56.681,76 TL 6.900 TL 1.500 TL %2,20 %29,91

MOKKA GSE KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Opel Mokka GSE kredi kampanyası, tüzel kredi kullanımları için geçerli olacak şekilde sunuluyor. Kampanya, 0 km 2026 model yılı Yeni Mokka GSE modelinde ticari kredi kullanacak müşterileri kapsıyor.

KREDİ KAMPANYASININ GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Yeni Mokka GSE kampanyası, 600.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,89 faiz oranı ile kullanılacak ticari kredilerde geçerli. Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

MAYIS AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ OPSİYONLAR

Opel Mokka GSE Mayıs 2026 kampanyasında bazı opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor. Mayıs ayına özel olarak siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonu ücretsiz veriliyor.

Ücretsiz Sunulan Opsiyonlar

Siyah tavan opsiyonu

Grafik gri opsiyonu

Bold pack opsiyonu

Metalik renk opsiyonu

OPEL MOKKA GSE KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Opel Mokka GSE Mayıs 2026 kampanyası, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya Opel ve Koç Stellantis Finansman onayıyla geçerlilik kazanıyor.

KREDİ KAMPANYASINDA EK ÜCRETLER VAR MI?

Yeni Mokka GSE kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 6.900 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Opel Mokka GSE Mayıs 2026 kampanyası nedir?

Opel Mokka GSE Mayıs 2026 kampanyası, lansmana özel 3.250.000 TL fiyat ve 600.000 TL kredi, 12 ay vade, %1,89 faiz seçeneği sunan sıfır araç kampanyasıdır.

Yeni Mokka GSE lansman fiyatı ne kadar?

Yeni Mokka GSE, lansmana özel 3.250.000 TL fiyatla sunulmaktadır.

Opel Mokka GSE kredi tutarı ne kadar?

GSE donanımında lansmana özel 600.000 TL kredi imkanı sunulmaktadır.

Opel Mokka GSE aylık taksit tutarı ne kadar?

Yeni Mokka GSE kampanyasında aylık taksit tutarı 56.681,76 TL olarak açıklanmıştır.

Opel Mokka GSE faiz oranı kaç?

Opel Mokka GSE Mayıs 2026 kampanyasında faiz oranı %1,89 olarak belirtilmiştir.

Opel Mokka GSE kampanyası bireysel müşteriler için mi geçerli?

Sunulan finansman kampanyası tüzel kredi kullanımları için geçerlidir.

Opel Mokka GSE kampanyasında hangi opsiyonlar ücretsiz?

Mayıs ayına özel siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonu ücretsiz sunulmaktadır.

Opel Mokka GSE kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerlidir.

