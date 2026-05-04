Opel Mokka Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Opel Mokka Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, yeni araç sahibi olmak isteyenler için kredi ve nakit indirim seçenekleriyle duyuruldu. Mayıs ayına özel kampanyada Mokka için 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunulurken, kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim avantajı öne çıkıyor.

OPEL MOKKA MAYIS 2026 KAMPANYASINDA NELER VAR?

Opel’in Mayıs 2026 dönemine özel açıkladığı kampanya, Mokka modelinde finansman ve opsiyon avantajlarını bir araya getiriyor. Kampanya kapsamında müşterilere düşük faizli kredi, nakit indirim ve ücretsiz opsiyon fırsatları sunuluyor.

300.000 TL kredi

12 ay vade

%0,99 faiz oranı

Kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim

Mayıs ayına özel siyah tavan opsiyonu ücretsiz

Grafik gri opsiyonu ücretsiz

Bold pack opsiyonu ücretsiz

Metalik renk opsiyonu ücretsiz

OPEL MAYIS 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ (TÜM MODELLER)

YENİ MOKKA GSE MAYIS 2026 KREDİ KAMPANYASI

Yeni Mokka GSE Mayıs 2026 kampanyası, 0 km 2026 model yılı Yeni Mokka GSE için geçerli olacak şekilde açıklandı. Bu kampanyada 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,89 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuluyor.

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Tahsis Ücreti Rehin Tesis Ücreti Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Yeni Mokka GSE 600.000 TL 12 Ay %1,89 56.681,76 TL 6.900 TL 1.500 TL %2,20 %29,91

OPEL MOKKA KREDİ KULLANILMADIĞINDA NAKİT İNDİRİM SUNUYOR

Opel Mokka Mayıs 2026 kampanyasında kredi kullanmayı tercih etmeyen müşteriler için 55.000 TL nakit indirim imkanı bulunuyor. Böylece finansman kullanmadan sıfır Mokka satın almak isteyenler için doğrudan fiyat avantajı sağlanıyor.

MAYIS AYINA ÖZEL ÜCRETSİZ OPSİYONLAR

Kampanyanın dikkat çeken başlıklarından biri de ücretsiz opsiyonlar oldu. Mayıs ayına özel olarak Opel Mokka’da siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonları ücretsiz sunuluyor.

YENİ MOKKA GSE KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Yeni Mokka GSE için açıklanan kampanya, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya, 0 km 2026 model yılı Yeni Mokka GSE modelini kapsıyor.

YENİ MOKKA GSE KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Yeni Mokka GSE kampanyası, 600.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,89 faiz oranıyla kullanılacak ticari kredilerde geçerli. Kampanyadan yararlanmak için Marka Kasko ve Kredi Koruma Sigortası / Kredili Hayat Sigortası satın alınması gerekiyor.

KAMPANYADA EK ÜCRETLER VAR MI?

Yeni Mokka GSE kredi kampanyasından yararlanılması halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 6.900 TL kredi tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti talep ediliyor. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler ve kredi tahsis ücreti, müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebiliyor.

KAMPANYADAN YARARLANILMAMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda, 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunuluyor.

OPEL MOKKA MAYIS 2026 KAMPANYASI ÖNE ÇIKANLAR

Opel Mokka için Mayıs 2026 kampanyası açıklandı.

Mokka’da 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim imkanı var.

Siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonları ücretsiz.

Yeni Mokka GSE için 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,89 faiz oranı geçerli.

Yeni Mokka GSE aylık ödeme tutarı 56.681,76 TL olarak açıklandı.

Kampanya 31 Mayıs 2026’ya kadar geçerli.

Opel Mokka Mayıs 2026 kampanyası nedir?

Opel Mokka Mayıs 2026 kampanyası, Mokka için 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği ile kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim sunan sıfır araç kampanyasıdır.

Opel Mokka nakit indirim tutarı ne kadar?

Opel Mokka’da kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim imkanı sunulmaktadır.

Opel Mokka kampanyasında hangi opsiyonlar ücretsiz?

Mayıs ayına özel siyah tavan, grafik gri, bold pack ve metalik renk opsiyonları ücretsiz sunulmaktadır.

Yeni Mokka GSE kredi kampanyası nedir?

Yeni Mokka GSE için 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,89 faiz oranı ile ödeme imkanı sunulmaktadır.

Yeni Mokka GSE aylık taksit tutarı ne kadar?

Yeni Mokka GSE kampanyasında aylık taksit tutarı 56.681,76 TL olarak açıklanmıştır.

Yeni Mokka GSE kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya 01/05/2026 – 31/05/2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Opel Mokka kampanyasından yararlanılmazsa ne olur?

Kampanyadan yararlanılmaması durumunda Koç Stellantis Finansman kredi kullanımında %3,99 faiz fırsatı sunulmaktadır.

Opel Mokka Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, kredi, nakit indirim ve ücretsiz opsiyon seçenekleriyle dikkat çekiyor. 300.000 TL kredi, 12 ay vade, %0,99 faiz ve 55.000 TL nakit indirim avantajı, Mayıs ayında sıfır araç kampanyalarını takip edenler için Opel Mokka’yı güçlü bir seçenek haline getiriyor.